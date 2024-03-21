Устойчивый мир или новая война. Чем для Украины опасны мирные инициативы Запада

Мировые лидеры наперебой предлагают свое посредничество в переговорах Украине и России, но мотивы у каждого из них свои. И не всегда в пользу украинцев.

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В мире идет борьба за звание главного миротворца в войне России против Украины, но цели переговорщиков отличаются – эксперты / Главред

Затягивание войны в Украине и риск расширения боевых действий на территорию стран НАТО вновь сподвигли западных политиков обсуждать мирные инициативы и наперебой предлагать свое посредничество в организации переговоров между Киевом и Москвой. И поскольку ситуация на поле боя в последние месяцы фактически перешла в фазу войны на истощение, на Западе все громче начинают говорить о способах остановки боевых действий. Но в большинстве случаев они не сулят Украине не то что победы, но и даже передышки в войне с РФ. О том, когда будет мир в Украине – Главред узнавал у экспертов.

В приоритете – бизнес?

Разговоры об урегулировании ситуации на поле боя публично и едва ли не одновременно начались как в Европе, так и в Азии. В частности, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на днях выразил предположение об окончании войны в Украине в 2025 году и призвал стороны "к миру".

"Существует риск распространения войны на весь регион. Распространение сначала начинается с языка, а затем переходит в действия", – считает Фидан.

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Стоит напомнить, что турецкие власти во главе с президентом Эрдоганом с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину пытались всячески примирить воюющие стороны – именно Стамбул несколько раз был площадкой для встречи делегаций двух стран по обсуждению параметров как будущего мирного договора, так и зернового соглашения, из которого впоследствии исключили РФ. К слову, как раз мифическим документом, якобы подписанным в Стамбуле накануне побега российских войск из-под Киева, Путин постоянно упрекает украинские власти, когда говорит об их отказе от переговоров с Кремлем.

Но повышенный интерес Турции к переговорному процессу между Украиной и Россией отнюдь не случайный. Более того, меркантильный, ведь из-за блокады Черного моря вследствие военных действий Турция банально лишается заработка.

По словам политического эксперта и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочка, Эрдоган, говоря о переговорах, пытается усидеть на двух стульях – российском и европейском. Для него важны сотрудничество с РФ в энергетике (газ, атомная энергетика) и доступ российских суден к проливу Босфор, ведь из-за войны в Украине, согласно конвенции Монтрё, Турции пришлось закрыть доступ к проливу для военного флота РФ.

"Для Турции неприкрытым является желание снять санкционные ограничения в отношении турецких компаний для усиления сотрудничества с Россией. Они занимались этим с начала полномасштабного вторжения, не присоединяются к санкционной политике. Но банковская система Турции и отдельные юридические лица, которые активно сотрудничают с РФ, сейчас испытывают серьезное давление Европы и США и ограничивают свои торговые операции. Также усложнено морское сообщение России со странами Средиземноморья через пролив Босфор, что создает проблемы для турецкой экономики, поскольку на эти деньги Турция всегда жила", – рассказал Клочок.

Однако кроме экономической заинтересованности, Эрдоган, поскольку это его крайний президентский срок, вероятно, видит в посредничестве в переговорах и политическую выгоду. А потому использует любую возможность напомнить о себе каждый раз, как только в европейском политикуме активизируется тема мирных переговоров.

"Турция постоянно напоминает о том, что она была площадкой для переговоров в Стамбуле и не отказывается от нее. Что у нее якобы есть эксклюзивные возможности, чтобы усадить за стол переговоров обе стороны – там сохраняют возможности для коммуникации с Путиным, и она же в свое время были принята Киевом как посредник. Потому это предложение время от времени озвучивается Эрдоганом", – пояснил "Главреду" директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. И напомнил, что любые предложения Турции по мирному урегулированию всегда имеют под собой одну цель – собственный заработок.

В то же время, по его словам, на данный момент нет обстоятельств, при которых переговоры с участием Турции были бы интересны Украине.

Кто хочет стать миротворцем

Справедливости ради, в соревновании за звание главного миротворца участвует не только Турция как ближайший сосед Украины и РФ по Черноморскому региону. Кроме Эрдогана, примириться с Путиным в своей манере Украине предлагали и Папа Римский Франциск, и президент Франции Эммануэль Макрон, и лидер Китая Си Цзиньпин. Более того, Макрон в последнее время фактически превратился в "ястреба" (во всяком случае на словах), прекратив звонки Путину и начав говорить об отправке французских военных в Украину. Как отмечают эксперты, объяснение такому "прозрению" Макрона довольно простое – Франция всячески пытается оседлать волну и взять лидерство в Европе на фоне погружения США во внутреннюю повестку из-за грядущих президентских выборов.

"Франция переживает не лучшие времена участия в миропорядке. Ее фактически выбивают из сферы ее ответственности в Африке – разрушается мир, который они строили в "третьем мире", начиная со времен обретения независимости этими странами. Франция потеряла позиции в Центральной Африке и теряет влияние в странах, которые продвигали ее интересы (Нигер, Того и другие). И чтобы перебить кризис внешнеполитического присутствия, Макрон сделал заявления по Украине, пытаясь заменить проигрышную карту Африки на выигрышную украинскую", – пояснил Кулик.

По словам эксперта, к словам Макрона Украине следует относиться с осторожностью, поскольку его заявления идут вразрез с позицией Брюсселя, где политики предпочитают не нагнетать ситуацию, избегая "эскалации".

"Европа, которая ориентируется на бюрократию Брюсселя, сейчас находится в слабой позиции, и им придется отступать. Кто возглавит это наступление – Орбан с Фицо, или это будут новые политические партии, которые справа и слева жмут традиционные политсилы, или это будет Макрон. Если это будет новая проактивная Европа, которая переходит грань между помощью Украине и категорией "участник войны", это не может не вызывать вопросов у Пекина, поскольку это не просто разрушает его видение миропорядка с инерционной Европой, с которой Китай уже знает, как работать", – добавил Кулик.

Именно с этим и связан возможный визит Си Цзиньпина в Китай, который, по данным западных медиа, готовят в мае этого года. Предварительно, как заявили в МИД Китая на прошлой неделе, дипломаты Пекина и Парижа уже встретились один на один и, среди прочего, обсудили вопрос войны в Украине.

"Сейчас самое безотлагательное – охладить ситуацию и найти выход для прекращения огня и скорейшего завершения войны", – заявил спецпредставитель Китая Ли Хуэй.

По словам Валерия Клочка, есть вероятность, что именно Китай и Франция могут стать неким драйвером для подготовки будущего мирного соглашения между Украиной и Россией. Как раз поэтому Китай и может настаивать на участии России в будущем саммите мира в Швейцарии, который может состояться летом текущего года по инициативе Украины. И Украина, к слову, отрицает возможность участия РФ.

"Китай не может повлиять на РФ так, как нам бы того хотелось. Он может ввести жесткую санкционную политику в отношении россиян, но он не будет этого делать из-за уменьшения торговли с Европой и США. Ему нужен рынок сбыта, а в России для этого серьезный потенциал. Да и политико-экономическая экспансия в РФ, которую проводит Китай в ее отношении, рассчитана на много лет, и терять Россию как союзника он не хочет", – отметил Клочок.

И допустил, что Китай будет пытаться урегулировать войну в Украине на своих условиях, поскольку Пекину важна устойчивость путинского режима в РФ.

Он добавил, что действия РДК в Белгородской и Курской областях могут быть прелюдией к совершению путинским режимом ошибок, чтобы в случае проведения двусторонних переговоров эти земли могли гипотетически стать предметом торга между Украиной и Россией для их обмена на Крым и Донбасс.

Украине придется несладко

Другое дело, что условия Китая, Ватикана и ряда других миротворцев категорически не совпадают с видением мира Украиной. Ведь Украина хочет полного вывода российских войск и возврата оккупированных территорий до границ 1991 года, но, похоже, мир вполне бы устроила заморозка войны. Либо сценарий Донбасса, когда фронт остановился бы на неких линиях разграничения и стороны обменивались ударами.

Выводы о риске такого сценария в ближайшее время, в частности, можно сделать из недавнего заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во время его визита в Киев.

"Я сказал, что сегодня Украина должна победить. И что это означает? Это означает, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, растущей не только в традиционных отраслях, но и в сфере высоких технологий, в отраслях, в которых вы внедряете инновации, и даже перед лицом российских атак вы внедряете инновации. Вот что означает победа", – сказал Салливан, при этом не упомянув о восстановлении границ Украины.

Но такой исход не может грозить Украине ничем иным, кроме нового витка войны в течение нескольких лет. Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев напоминает, что Россия уже оказывалась в похожей ситуации после подписания Хасавюртских соглашений с Ичкерией, которые РФ впоследствии использовала как повод для начала второй Чеченской войны.

"Аргументы тех, кто говорит, что заморозка войны приведет к тому, что Кремль снова соберется с силами и повторит попытку с учетом прошлых ошибок, логичны. Для Москвы важны не конкретные территории, а геополитическое пространство. То есть смена политического режима в Киеве таким образом, чтобы он пошел по пути Грузии (что мы сейчас наблюдаем в Тбилиси). Это – задача минимум, а для этого Путин будет готов продолжать агрессию", – говорит Золотарев, отметив, что без полноценной военной поддержки Запада Украине будет тяжело отбиваться.

Тем более, что Путин вряд ли станет останавливаться только на войне в Украине и будет пытаться расширить зоны турбулентности. Как минимум, на Молдову и даже на страны Балтии.

"Это только начало его истории, если его не уберут. Пока что, как видим, нет такой альтернативы для Путина, которую бы открыто поддержал Запад. Юлия Навальная – не та история, поскольку так называемые оппозиционеры показали свою бездарность в акции "Полдень против Путина". В большой политике так не делают, поэтому мы будем страдать больше всего", – говорит Клочок.

Причем перспективу возможного нападения на страны НАТО уже не исключают как в Европе, так и в США. И вполне вероятно, что с противодействием такому сценарию могут быть связаны идеи о переброске военных НАТО в Украину. Но несмотря на отнюдь не радужные прогнозы, эксперты сходятся во мнении, что у Украины есть шанс получить плюсы даже в этой непростой ситуации за счет правильного планирования экономики и действий на поле боя. Ведь надеяться, кроме как на себя, Украине больше не на кого.

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