Устойчивый мир или новая война. Чем для Украины опасны мирные инициативы Запада

Затягивание войны в Украине и риск расширения боевых действий на территорию стран НАТО вновь сподвигли западных политиков обсуждать мирные инициативы и наперебой предлагать свое посредничество в организации переговоров между Киевом и Москвой. И поскольку ситуация на поле боя в последние месяцы фактически перешла в фазу войны на истощение, на Западе все громче начинают говорить о способах остановки боевых действий. Но в большинстве случаев они не сулят Украине не то что победы, но и даже передышки в войне с РФ. О том, когда будет мир в Украине – Главред узнавал у экспертов.
В приоритете – бизнес?
Разговоры об урегулировании ситуации на поле боя публично и едва ли не одновременно начались как в Европе, так и в Азии. В частности, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на днях выразил предположение об окончании войны в Украине в 2025 году и призвал стороны "к миру".
"Существует риск распространения войны на весь регион. Распространение сначала начинается с языка, а затем переходит в действия", – считает Фидан.
Стоит напомнить, что турецкие власти во главе с президентом Эрдоганом с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину пытались всячески примирить воюющие стороны – именно Стамбул несколько раз был площадкой для встречи делегаций двух стран по обсуждению параметров как будущего мирного договора, так и зернового соглашения, из которого впоследствии исключили РФ. К слову, как раз мифическим документом, якобы подписанным в Стамбуле накануне побега российских войск из-под Киева, Путин постоянно упрекает украинские власти, когда говорит об их отказе от переговоров с Кремлем.
Но повышенный интерес Турции к переговорному процессу между Украиной и Россией отнюдь не случайный. Более того, меркантильный, ведь из-за блокады Черного моря вследствие военных действий Турция банально лишается заработка.
По словам политического эксперта и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочка, Эрдоган, говоря о переговорах, пытается усидеть на двух стульях – российском и европейском. Для него важны сотрудничество с РФ в энергетике (газ, атомная энергетика) и доступ российских суден к проливу Босфор, ведь из-за войны в Украине, согласно конвенции Монтрё, Турции пришлось закрыть доступ к проливу для военного флота РФ.
"Для Турции неприкрытым является желание снять санкционные ограничения в отношении турецких компаний для усиления сотрудничества с Россией. Они занимались этим с начала полномасштабного вторжения, не присоединяются к санкционной политике. Но банковская система Турции и отдельные юридические лица, которые активно сотрудничают с РФ, сейчас испытывают серьезное давление Европы и США и ограничивают свои торговые операции. Также усложнено морское сообщение России со странами Средиземноморья через пролив Босфор, что создает проблемы для турецкой экономики, поскольку на эти деньги Турция всегда жила", – рассказал Клочок.
Однако кроме экономической заинтересованности, Эрдоган, поскольку это его крайний президентский срок, вероятно, видит в посредничестве в переговорах и политическую выгоду. А потому использует любую возможность напомнить о себе каждый раз, как только в европейском политикуме активизируется тема мирных переговоров.
"Турция постоянно напоминает о том, что она была площадкой для переговоров в Стамбуле и не отказывается от нее. Что у нее якобы есть эксклюзивные возможности, чтобы усадить за стол переговоров обе стороны – там сохраняют возможности для коммуникации с Путиным, и она же в свое время были принята Киевом как посредник. Потому это предложение время от времени озвучивается Эрдоганом", – пояснил "Главреду" директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. И напомнил, что любые предложения Турции по мирному урегулированию всегда имеют под собой одну цель – собственный заработок.
В то же время, по его словам, на данный момент нет обстоятельств, при которых переговоры с участием Турции были бы интересны Украине.
Кто хочет стать миротворцем
Справедливости ради, в соревновании за звание главного миротворца участвует не только Турция как ближайший сосед Украины и РФ по Черноморскому региону. Кроме Эрдогана, примириться с Путиным в своей манере Украине предлагали и Папа Римский Франциск, и президент Франции Эммануэль Макрон, и лидер Китая Си Цзиньпин. Более того, Макрон в последнее время фактически превратился в "ястреба" (во всяком случае на словах), прекратив звонки Путину и начав говорить об отправке французских военных в Украину. Как отмечают эксперты, объяснение такому "прозрению" Макрона довольно простое – Франция всячески пытается оседлать волну и взять лидерство в Европе на фоне погружения США во внутреннюю повестку из-за грядущих президентских выборов.
"Франция переживает не лучшие времена участия в миропорядке. Ее фактически выбивают из сферы ее ответственности в Африке – разрушается мир, который они строили в "третьем мире", начиная со времен обретения независимости этими странами. Франция потеряла позиции в Центральной Африке и теряет влияние в странах, которые продвигали ее интересы (Нигер, Того и другие). И чтобы перебить кризис внешнеполитического присутствия, Макрон сделал заявления по Украине, пытаясь заменить проигрышную карту Африки на выигрышную украинскую", – пояснил Кулик.
По словам эксперта, к словам Макрона Украине следует относиться с осторожностью, поскольку его заявления идут вразрез с позицией Брюсселя, где политики предпочитают не нагнетать ситуацию, избегая "эскалации".
"Европа, которая ориентируется на бюрократию Брюсселя, сейчас находится в слабой позиции, и им придется отступать. Кто возглавит это наступление – Орбан с Фицо, или это будут новые политические партии, которые справа и слева жмут традиционные политсилы, или это будет Макрон. Если это будет новая проактивная Европа, которая переходит грань между помощью Украине и категорией "участник войны", это не может не вызывать вопросов у Пекина, поскольку это не просто разрушает его видение миропорядка с инерционной Европой, с которой Китай уже знает, как работать", – добавил Кулик.
Именно с этим и связан возможный визит Си Цзиньпина в Китай, который, по данным западных медиа, готовят в мае этого года. Предварительно, как заявили в МИД Китая на прошлой неделе, дипломаты Пекина и Парижа уже встретились один на один и, среди прочего, обсудили вопрос войны в Украине.
"Сейчас самое безотлагательное – охладить ситуацию и найти выход для прекращения огня и скорейшего завершения войны", – заявил спецпредставитель Китая Ли Хуэй.
По словам Валерия Клочка, есть вероятность, что именно Китай и Франция могут стать неким драйвером для подготовки будущего мирного соглашения между Украиной и Россией. Как раз поэтому Китай и может настаивать на участии России в будущем саммите мира в Швейцарии, который может состояться летом текущего года по инициативе Украины. И Украина, к слову, отрицает возможность участия РФ.
"Китай не может повлиять на РФ так, как нам бы того хотелось. Он может ввести жесткую санкционную политику в отношении россиян, но он не будет этого делать из-за уменьшения торговли с Европой и США. Ему нужен рынок сбыта, а в России для этого серьезный потенциал. Да и политико-экономическая экспансия в РФ, которую проводит Китай в ее отношении, рассчитана на много лет, и терять Россию как союзника он не хочет", – отметил Клочок.
И допустил, что Китай будет пытаться урегулировать войну в Украине на своих условиях, поскольку Пекину важна устойчивость путинского режима в РФ.
Он добавил, что действия РДК в Белгородской и Курской областях могут быть прелюдией к совершению путинским режимом ошибок, чтобы в случае проведения двусторонних переговоров эти земли могли гипотетически стать предметом торга между Украиной и Россией для их обмена на Крым и Донбасс.
Украине придется несладко
Другое дело, что условия Китая, Ватикана и ряда других миротворцев категорически не совпадают с видением мира Украиной. Ведь Украина хочет полного вывода российских войск и возврата оккупированных территорий до границ 1991 года, но, похоже, мир вполне бы устроила заморозка войны. Либо сценарий Донбасса, когда фронт остановился бы на неких линиях разграничения и стороны обменивались ударами.
Выводы о риске такого сценария в ближайшее время, в частности, можно сделать из недавнего заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во время его визита в Киев.
"Я сказал, что сегодня Украина должна победить. И что это означает? Это означает, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, растущей не только в традиционных отраслях, но и в сфере высоких технологий, в отраслях, в которых вы внедряете инновации, и даже перед лицом российских атак вы внедряете инновации. Вот что означает победа", – сказал Салливан, при этом не упомянув о восстановлении границ Украины.
Но такой исход не может грозить Украине ничем иным, кроме нового витка войны в течение нескольких лет. Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев напоминает, что Россия уже оказывалась в похожей ситуации после подписания Хасавюртских соглашений с Ичкерией, которые РФ впоследствии использовала как повод для начала второй Чеченской войны.
"Аргументы тех, кто говорит, что заморозка войны приведет к тому, что Кремль снова соберется с силами и повторит попытку с учетом прошлых ошибок, логичны. Для Москвы важны не конкретные территории, а геополитическое пространство. То есть смена политического режима в Киеве таким образом, чтобы он пошел по пути Грузии (что мы сейчас наблюдаем в Тбилиси). Это – задача минимум, а для этого Путин будет готов продолжать агрессию", – говорит Золотарев, отметив, что без полноценной военной поддержки Запада Украине будет тяжело отбиваться.
Тем более, что Путин вряд ли станет останавливаться только на войне в Украине и будет пытаться расширить зоны турбулентности. Как минимум, на Молдову и даже на страны Балтии.
"Это только начало его истории, если его не уберут. Пока что, как видим, нет такой альтернативы для Путина, которую бы открыто поддержал Запад. Юлия Навальная – не та история, поскольку так называемые оппозиционеры показали свою бездарность в акции "Полдень против Путина". В большой политике так не делают, поэтому мы будем страдать больше всего", – говорит Клочок.
Причем перспективу возможного нападения на страны НАТО уже не исключают как в Европе, так и в США. И вполне вероятно, что с противодействием такому сценарию могут быть связаны идеи о переброске военных НАТО в Украину. Но несмотря на отнюдь не радужные прогнозы, эксперты сходятся во мнении, что у Украины есть шанс получить плюсы даже в этой непростой ситуации за счет правильного планирования экономики и действий на поле боя. Ведь надеяться, кроме как на себя, Украине больше не на кого.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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