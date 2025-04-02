Скроют недостатки и подчеркнут достоинства - идеальные платья для женщин plus-size

Дизайнеры назвали самые удачные модели платьев для разных типов фигуры.

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Идеальные фасоны платьев для пышных форм / Коллаж: Главред, фото: largemoda.com.ua

Вы узнаете:

Как правильно подбирать платья для женщин plus-size

Какие детали одежды лучше избегать, чтобы выглядеть стройнее

Многие женщины с пышными формами не всегда могут подчеркнуть свою красивую и женственную фигуру. Однако правильно подобранная одежда поможет превратить любые особенности тела в достоинства.

Главред узнал, какие фасоны платьев идеально подойдут для женщин plus-size и помогут подчеркнуть их достоинства.

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Платья для женщин с выраженным животиком

Фасоны платьев для женщин с этой особенностью довольно разнообразны. Неудачный выбор - это слишком объемная и бесформенная одежда, ведь она визуально добавляет лишних килограммов, пишет Large Moda.

Чтобы скорректировать эту зону, стоит выбирать такие модели:

Платье А-силуэта - идеальный универсальный вариант. Длина миди подходит для ежедневного ношения, а макси - для торжественных событий.

- идеальный универсальный вариант. Длина миди подходит для ежедневного ношения, а макси - для торжественных событий. Платье с завышенной талией (ампир) - прекрасно подчеркивает бюст и добавляет зрительной стройности.

- прекрасно подчеркивает бюст и добавляет зрительной стройности. Платье с запахом - V-образный вырез акцентирует внимание на зоне декольте и отвлекает взгляд от талии. Такая модель всегда в моде и подходит для любых случаев.

Платья для женщин с выразительными бедрами

Если у вас широкие бедра, не стоит скрывать их с помощью брюк. Главное - правильно выбрать фасон платья, который гармонично скорректирует пропорции.

Рекомендации по выбору:

Оптимальная длина - миди или макси, чтобы скрыть зону коленей. Удачный выбор - приталенные модели, свободные платья-рубашки или туники.

Дополните образ обувью на каблуках, даже небольших.

Платья для женщин с полными руками

Если вас беспокоит зона рук, стоит обратить внимание на платья, которые держат форму и добавляют силуэту структурности. Что стоит выбирать:

Модели с длинными или 3/4 рукавами - они деликатно прикрывают зону от плеча до локтя.

- они деликатно прикрывают зону от плеча до локтя. Избегайте объемных "фонариков" - они будут только привлекать лишнее внимание к рукам.

Перед покупкой рекомендуем просмотреть фото моделей, чтобы лучше представить, как они будут смотреться на вашей фигуре.

Как правильно выбрать платье для пышной фигуры

Кроме фасона, стоит учитывать и другие важные нюансы: цвет, ткань и принт.

Однотонные модели добавляют зрительной стройности. Также хорошо смотрятся принты с вертикальными линиями, цветочные или абстрактные узоры.

Для легких летних платьев стоит выбирать полупрозрачные, невесомые материалы. А вот модели, подчеркивающие силуэт, лучше шить из более плотных тканей.

Простота - лучшее решение. Избегайте массивных накладных карманов, больших рюшей и воланов. Лаконичные детали сделают образ более изысканным.

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Что такое Large Moda? Large Moda - это магазин одежды, который специализируется на одежде больших размеров премиум качества. Вся одежда для полных отшивается на фабриках Италии, Испании, Бельгии, Китая. Перед поступлением в продажу все товары проходят строгий контроль за качеством, отмечают на сайте. За выбором вещей для large moda следит команда дизайнеров, которым известны секреты по преобразованию пышного силуэта как женщин, так и мужчин, последние тренды и секреты создания стильного и привлекательного образа.

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