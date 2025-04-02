Скроют недостатки и подчеркнут достоинства - идеальные платья для женщин plus-size

Вы узнаете:
- Как правильно подбирать платья для женщин plus-size
- Какие детали одежды лучше избегать, чтобы выглядеть стройнее
Многие женщины с пышными формами не всегда могут подчеркнуть свою красивую и женственную фигуру. Однако правильно подобранная одежда поможет превратить любые особенности тела в достоинства.
Главред узнал, какие фасоны платьев идеально подойдут для женщин plus-size и помогут подчеркнуть их достоинства.
Платья для женщин с выраженным животиком
Фасоны платьев для женщин с этой особенностью довольно разнообразны. Неудачный выбор - это слишком объемная и бесформенная одежда, ведь она визуально добавляет лишних килограммов, пишет Large Moda.
Чтобы скорректировать эту зону, стоит выбирать такие модели:
- Платье А-силуэта - идеальный универсальный вариант. Длина миди подходит для ежедневного ношения, а макси - для торжественных событий.
- Платье с завышенной талией (ампир) - прекрасно подчеркивает бюст и добавляет зрительной стройности.
- Платье с запахом - V-образный вырез акцентирует внимание на зоне декольте и отвлекает взгляд от талии. Такая модель всегда в моде и подходит для любых случаев.
Платья для женщин с выразительными бедрами
Если у вас широкие бедра, не стоит скрывать их с помощью брюк. Главное - правильно выбрать фасон платья, который гармонично скорректирует пропорции.
Рекомендации по выбору:
- Оптимальная длина - миди или макси, чтобы скрыть зону коленей.
- Удачный выбор - приталенные модели, свободные платья-рубашки или туники.
Дополните образ обувью на каблуках, даже небольших.
Платья для женщин с полными руками
Если вас беспокоит зона рук, стоит обратить внимание на платья, которые держат форму и добавляют силуэту структурности. Что стоит выбирать:
- Модели с длинными или 3/4 рукавами - они деликатно прикрывают зону от плеча до локтя.
- Избегайте объемных "фонариков" - они будут только привлекать лишнее внимание к рукам.
Перед покупкой рекомендуем просмотреть фото моделей, чтобы лучше представить, как они будут смотреться на вашей фигуре.
Как правильно выбрать платье для пышной фигуры
Кроме фасона, стоит учитывать и другие важные нюансы: цвет, ткань и принт.
Однотонные модели добавляют зрительной стройности. Также хорошо смотрятся принты с вертикальными линиями, цветочные или абстрактные узоры.
Для легких летних платьев стоит выбирать полупрозрачные, невесомые материалы. А вот модели, подчеркивающие силуэт, лучше шить из более плотных тканей.
Простота - лучшее решение. Избегайте массивных накладных карманов, больших рюшей и воланов. Лаконичные детали сделают образ более изысканным.
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Что такое Large Moda?
Large Moda - это магазин одежды, который специализируется на одежде больших размеров премиум качества. Вся одежда для полных отшивается на фабриках Италии, Испании, Бельгии, Китая. Перед поступлением в продажу все товары проходят строгий контроль за качеством, отмечают на сайте.
За выбором вещей для large moda следит команда дизайнеров, которым известны секреты по преобразованию пышного силуэта как женщин, так и мужчин, последние тренды и секреты создания стильного и привлекательного образа.
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