Скроете все недостатки: как выбрать идеальное платье по типу фигуры

Звездный стилист рассказал, какие платья подойдут женщинам с разными типами фигур.

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Как выбрать платье по типу фигуры / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Приближаются рождественские и новогодние праздники и красавицы уже готовятся к празднованию. Платье - это то, что сделает незабываемым не только ваш образ, но и придаст настроения и уверенности. Звездный стилистЮлико рассказала, как выбрать шикарное платье по типу фигуры.

Как правильно выбирать платье

1. Формат события. В первую очередь следует обращать внимание на формат события, на которое вы выбираете платье. Если это официальное мероприятие, то лучше отдать предпочтение платью с длиной в пол. При этом ткань должна быть роскошной - шелк, бархат, атлас. Можно выбрать фасон с открытыми плечами, глубоким вырезом или шлейфом.

Для полуофициального мероприятия подойдет платье средней длины с элегантным фасоном, открытой спиной или плечами. Легкое и удобное платье - идеальный вариант для неформального мероприятия.

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2. Цвет и стиль. Цвет платья должен подходить вам и гармонировать с тоном кожи. Для торжественного события можно выбрать черное, красное или темно-синее платье; для романтического вечера - нежные пастельные тона.

3. Детали образа. Дополнить образ могут правильно подобранные обувь и аксессуары. Если вы выбрали яркое платье, то украшения должны быть сдержанными.

4. Тип фигуры. На этом вопросе Главред задержится и расскажет подробнее, в соответствии с разными типами фигуры:

"песочные часы" - подойдет платье с выраженной талией, объемным акцентом на плечах и пышным низом;

"груша" - отличным вариантом станет обтягивающее платье с объемными деталями на плечах;

"прямоугольник" - прямое платье с четко выраженной талией, детали на плечах могут быть асимметричны;

"перевернутый треугольник" - платье свободное с высокой талией, плечи могут быть немного спущенными с глубоким вырезом.

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Кто такая Юлико? Юлико - звездный стилист и имиджмейкер. Училась в трех столицах моды: Лондон, Милан и Париж. Творческая жилка начала проявляться еще в детстве, когда шила платья для кукол. Сейчас одевает украинских звезд, таких как Елена Кравец, Оксана Дмитриева, Виталий Богомолов, Анна Буткевич, DZIDZIO и другие. Об этом она сообщает на своей странице в Instagram, где имеет 21 тысячу подписчиков.

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