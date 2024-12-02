Скроете все недостатки: как выбрать идеальное платье по типу фигуры

Приближаются рождественские и новогодние праздники и красавицы уже готовятся к празднованию. Платье - это то, что сделает незабываемым не только ваш образ, но и придаст настроения и уверенности. Звездный стилистЮлико рассказала, как выбрать шикарное платье по типу фигуры.
Как правильно выбирать платье
1. Формат события. В первую очередь следует обращать внимание на формат события, на которое вы выбираете платье. Если это официальное мероприятие, то лучше отдать предпочтение платью с длиной в пол. При этом ткань должна быть роскошной - шелк, бархат, атлас. Можно выбрать фасон с открытыми плечами, глубоким вырезом или шлейфом.
Для полуофициального мероприятия подойдет платье средней длины с элегантным фасоном, открытой спиной или плечами. Легкое и удобное платье - идеальный вариант для неформального мероприятия.
2. Цвет и стиль. Цвет платья должен подходить вам и гармонировать с тоном кожи. Для торжественного события можно выбрать черное, красное или темно-синее платье; для романтического вечера - нежные пастельные тона.
3. Детали образа. Дополнить образ могут правильно подобранные обувь и аксессуары. Если вы выбрали яркое платье, то украшения должны быть сдержанными.
4. Тип фигуры. На этом вопросе Главред задержится и расскажет подробнее, в соответствии с разными типами фигуры:
- "песочные часы" - подойдет платье с выраженной талией, объемным акцентом на плечах и пышным низом;
- "груша" - отличным вариантом станет обтягивающее платье с объемными деталями на плечах;
- "прямоугольник" - прямое платье с четко выраженной талией, детали на плечах могут быть асимметричны;
- "перевернутый треугольник" - платье свободное с высокой талией, плечи могут быть немного спущенными с глубоким вырезом.
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Кто такая Юлико?
Юлико - звездный стилист и имиджмейкер. Училась в трех столицах моды: Лондон, Милан и Париж. Творческая жилка начала проявляться еще в детстве, когда шила платья для кукол. Сейчас одевает украинских звезд, таких как Елена Кравец, Оксана Дмитриева, Виталий Богомолов, Анна Буткевич, DZIDZIO и другие. Об этом она сообщает на своей странице в Instagram, где имеет 21 тысячу подписчиков.
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