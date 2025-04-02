США ввели новые санкции против России - опубликован список

Кратко:
- США ввели новые санкции против РФ
- В список попали физические и юридические лица, а также сухогруз
США ввели новые санкции против страны-агрессора России. В список попали четыре физических и три юридических лица, а также один российский сухогруз. Об этом сообщает Минфин США.
В частности, в США причиной введения этих санкций назвали противодействие терроризму. В санкционный список попали лица, связанные с кражей зерна с оккупированных территорий Украины и его поставкой в Йемен.
Под санкции США попали:
- Юрий Беляков;
- Вячеслав Виданов;
- Сохраб Гайрат;
- Ушанг Гайрат;
- ООО "Эдисон";
- ООО "Колибри Групп";
- ООО "Скай Фрейм";
- AM Asia M6 Ltd (Гонконг);
- AM Theseus (балкер под флагом РФ).
США ввели санкции против лиц, которые связаны с иранским финансистом, а также главой сети подставных компаний и судов Саидом аль-Джамалем.
Кроме того, под ограничения попали уроженцы Афганистана Ушанг и Сохраб Гайрат, которые имеют гражданство РФ. Именно они являются учредителями ООО "Скай Фрейм" и ООО "Колибри Групп".
В Минфине США также напомнили и о Карине Ротенберг, жене российского миллиардера Бориса Ротенберга, которая попала в санкционный список в марте 2022 года.
Санкции против РФ - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, администрация США готовится к более жесткому давлению на Россию из-за ее затягивания переговоров по прекращению огня, а Дональд Трамп выражает разочарование поведением Владимира Путина.
Представитель Европейской комиссии в комментарии Reuters говорил, что вывод российских войск из Украины будет одним из главных условий для отмены или изменения санкций ЕС против страны-агрессора.
Кроме того, послы Европейского Союза 19 февраля согласовали 16-й пакет санкций в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины.
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Что такое санкции?
Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.
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