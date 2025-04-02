США ввели новые санкции против России - опубликован список

В санкционный список попали лица, которые связаны с кражей зерна с оккупированных территорий Украины.

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Новые санкции против России / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Кратко:

США ввели новые санкции против РФ

В список попали физические и юридические лица, а также сухогруз

США ввели новые санкции против страны-агрессора России. В список попали четыре физических и три юридических лица, а также один российский сухогруз. Об этом сообщает Минфин США.

В частности, в США причиной введения этих санкций назвали противодействие терроризму. В санкционный список попали лица, связанные с кражей зерна с оккупированных территорий Украины и его поставкой в Йемен.

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Под санкции США попали:

Юрий Беляков;

Вячеслав Виданов;

Сохраб Гайрат;

Ушанг Гайрат;

ООО "Эдисон";

ООО "Колибри Групп";

ООО "Скай Фрейм";

AM Asia M6 Ltd (Гонконг);

AM Theseus (балкер под флагом РФ).

США ввели санкции против лиц, которые связаны с иранским финансистом, а также главой сети подставных компаний и судов Саидом аль-Джамалем.

Кроме того, под ограничения попали уроженцы Афганистана Ушанг и Сохраб Гайрат, которые имеют гражданство РФ. Именно они являются учредителями ООО "Скай Фрейм" и ООО "Колибри Групп".

В Минфине США также напомнили и о Карине Ротенберг, жене российского миллиардера Бориса Ротенберга, которая попала в санкционный список в марте 2022 года.

Санкции против РФ - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, администрация США готовится к более жесткому давлению на Россию из-за ее затягивания переговоров по прекращению огня, а Дональд Трамп выражает разочарование поведением Владимира Путина.

Представитель Европейской комиссии в комментарии Reuters говорил, что вывод российских войск из Украины будет одним из главных условий для отмены или изменения санкций ЕС против страны-агрессора.

Кроме того, послы Европейского Союза 19 февраля согласовали 16-й пакет санкций в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины.

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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