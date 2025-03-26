В ЕС назвали условие для снятия санкций с РФ: на что должен пойти Путин

Недавно страны ЕС продлили действие двух пакетов санкций против РФ.

https://glavred.info/world/v-es-nazvali-uslovie-dlya-snyatiya-sankciy-s-rf-na-chto-dolzhen-poyti-putin-10650578.html Ссылка скопирована

Условие для снятия санкций с РФ / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное:

Вывод войск РФ из Украины - главное условие для снятия санкций

Решение по санкциям должны поддержать 27 стран-членов ЕС

Вывод российских войск из Украины будет одним из главных условий для отмены или изменения санкций ЕС против страны-агрессора. Об этом заявил представитель Европейской комиссии, передает Reuters.

Отмечается, что в конце января и в начале марта страны ЕС продлили действие двух пакетов санкций против РФ еще на шесть месяцев. Однако любые изменения в ограничениях требуют единогласного решения среди 27 стран-членов ЕС.

видео дня

"Прекращение российской неспровоцированной и неоправданной агрессии в Украине и безусловный вывод всех российских вооруженных сил со всей территории Украины было бы одной из главных предпосылок для изменения или отмены санкций", - подчеркнул представитель ЕС.

В Reuters добавили, что во время переговоров в Саудовской Аравии США согласились помочь России избавиться от западных санкций на поставки продовольствия, удобрений и судоходных компаний как предпосылки для заключения соглашения о морской безопасности в Черном море.

Известно, что большинство санкций, которые перечислил Кремль, являются ограничениями ЕС.

Санкции против РФ - что известно

Как сообщал Главред, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что Украина может рассмотреть вариант ослабления санкций против России, если это будет способствовать достижению справедливости и безопасности в рамках мирного соглашения.

13 марта стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа усиливает санкции против России. Отмечалось, что команда Трампа накладывает дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа России к платежным системам США.

19 февраля послы Европейского Союза согласовали 16-й пакет санкций в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины.

Читайте также:

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред