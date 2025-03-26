В ЕС назвали условие для снятия санкций с РФ: на что должен пойти Путин

Главное:
- Вывод войск РФ из Украины - главное условие для снятия санкций
- Решение по санкциям должны поддержать 27 стран-членов ЕС
Вывод российских войск из Украины будет одним из главных условий для отмены или изменения санкций ЕС против страны-агрессора. Об этом заявил представитель Европейской комиссии, передает Reuters.
Отмечается, что в конце января и в начале марта страны ЕС продлили действие двух пакетов санкций против РФ еще на шесть месяцев. Однако любые изменения в ограничениях требуют единогласного решения среди 27 стран-членов ЕС.
"Прекращение российской неспровоцированной и неоправданной агрессии в Украине и безусловный вывод всех российских вооруженных сил со всей территории Украины было бы одной из главных предпосылок для изменения или отмены санкций", - подчеркнул представитель ЕС.
В Reuters добавили, что во время переговоров в Саудовской Аравии США согласились помочь России избавиться от западных санкций на поставки продовольствия, удобрений и судоходных компаний как предпосылки для заключения соглашения о морской безопасности в Черном море.
Известно, что большинство санкций, которые перечислил Кремль, являются ограничениями ЕС.
Санкции против РФ - что известно
Как сообщал Главред, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что Украина может рассмотреть вариант ослабления санкций против России, если это будет способствовать достижению справедливости и безопасности в рамках мирного соглашения.
13 марта стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа усиливает санкции против России. Отмечалось, что команда Трампа накладывает дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа России к платежным системам США.
19 февраля послы Европейского Союза согласовали 16-й пакет санкций в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины.
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