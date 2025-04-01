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"Мы подошли к моменту": Зеленский надеется, что Трамп усилит санкции против РФ

Виталий Кирсанов
1 апреля 2025, 21:52
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Украина почти ежедневно передает США информацию о нарушении Россией договоренностей об ударах по энергетике.
Зеленский надеется, что Трамп усилит санкции против РФ
Зеленский надеется, что Трамп усилит санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред

Что сказал Зеленский:

  • Важен мониторинг по выполнению тех или иных договоренностей
  • Украина ожидает как минимум санкционных шагов от США

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что президент США Дональд Трамп усилит санкции на Россию из-за ее ударов по украинским энергообъектам. Об этом Зеленский сказал журналистам во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"Я считаю, что мы подошли к моменту увеличения санкционного воздействия, потому что я считаю, что русские нарушают то, что они пообещали Америке. По крайней мере то, что Америка сказала нам и публично... Мы очень надеемся, что президент Трамп, у него есть все эти соответствующие инструменты, чтобы усилить санкционное давление на российскую сторону", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что здесь важен мониторинг по выполнению тех или иных договоренностей, однако мониторингового процесса на высоком уровне нет. Президент отметил, что Украина почти ежедневно передает США на уровне различных институтов информацию о нарушении Россией договоренностей об ударах по энергетике.

"Для нас очень важно, чтобы были сильные шаги. Для нас слов мало, при всем уважении к нашим стратегическим партнерам. Для нас очень важны санкции, потому что то, о чем мы говорили с Америкой, мы делаем. То, о чем Россия договаривалась с Америкой, они не делают", - подчеркнул президент.

По его словам, Украина ожидает как минимум санкционных шагов от США. "И тогда, если каждая из наших сторон будет выполнять свои обещания и будет давить выполнением своих обещаний на Россию, тогда мы действительно сможем иметь справедливый мир в этом году", - сказал Зеленский.

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга прокомментировал возможность соблюдения страной-агрессором перемирия и прекращения ударов по энергетическим объектам. По данным российских СМИ, он заявил, что РФ оставляет за собой право не выполнять тридцатидневный режим прекращения огня, оправдываясь тем, что Украина якобы регулярно его нарушает.

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Украиной и Россией сохраняется высокий уровень напряженности, однако есть определенный прогресс в урегулировании ситуации.

Украина согласилась на перемирие, чтобы продемонстрировать, что страна-агрессор Россия не сделает того же шага. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не готов к прекращению огня.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США не учитывают "главное требование" Кремля по обеспечению мира в войне с Украиной, поэтому РФ "не может принять" американские предложения в нынешнем виде.

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