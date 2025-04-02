Рискуете потерять красоту и здоровье: чем нельзя умываться 3 апреля, приметы

Что можно делать 3 апреля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.

https://glavred.info/primety/riskuete-poteryat-krasotu-i-zdorove-chem-nelzya-umyvatsya-3-aprelya-primety-10652633.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 3 апреля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день гремит гром

Что нельзя делать с посудой в этот день

Чем нужно умыться 3 апреля

3 апреля церковь почитает память преподобного Никиты Исповедника. Как сообщает Главред, его воспитывали в христианских традициях. В юности он прислуживал в церкви и принял монашество в Микидийском монастыре. Вскоре он стал пресвитером, а затем игуменом обители.

Никита имел дар исцеления. Он смог помочь молитвой глухонемому, тот заговорил. Также он дал здравомыслие сумасшедшему. Во времена правления императора Льва Армянина его бросили в тюрьму из-за обличения еретиков и иконоборцев. Даже в стенах тюрьмы Никита молился и творил чудеса. Исповедника считают защитником слабых и больных.

видео дня

Что можно делать 3 апреля

В этот день нужно помолиться. Девушки просят счастливого замужества, а женщины - защитить семью от невзгод.

В этот день нужно бросить в водоем немного хлеба и каши. После этого уже можно идти на рыбалку.

В этот день нужно умыться отстоянной водой, а остальное вылить под молодое деревце. Считается, что это прибавит сил человеку.

Что нельзя делать 3 апреля

1. Нельзя 3 апреля шуметь возле реки и пугать рыбу. Предки верили, что это может разгневать водяного.

2. Нельзя 3 апреля умываться проточной водой. Так можно смыть всю красоту и здоровье.

3. Нельзя 3 апреля оставлять немытую посуду на ночь. Иначе это притянет неприятности в семью.

Приметы 3 апреля

Если в этот день идет дождь, то весна будет поздней.

Если в этот день солнечно, то лето будет жарким.

Если в этот день много березового сока, то лето будет дождливым.

Если в этот день гремит гром, то лето будет холодным.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред