Рискуете потерять красоту и здоровье: чем нельзя умываться 3 апреля, приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день гремит гром
- Что нельзя делать с посудой в этот день
- Чем нужно умыться 3 апреля
3 апреля церковь почитает память преподобного Никиты Исповедника. Как сообщает Главред, его воспитывали в христианских традициях. В юности он прислуживал в церкви и принял монашество в Микидийском монастыре. Вскоре он стал пресвитером, а затем игуменом обители.
Никита имел дар исцеления. Он смог помочь молитвой глухонемому, тот заговорил. Также он дал здравомыслие сумасшедшему. Во времена правления императора Льва Армянина его бросили в тюрьму из-за обличения еретиков и иконоборцев. Даже в стенах тюрьмы Никита молился и творил чудеса. Исповедника считают защитником слабых и больных.
Что можно делать 3 апреля
- В этот день нужно помолиться. Девушки просят счастливого замужества, а женщины - защитить семью от невзгод.
- В этот день нужно бросить в водоем немного хлеба и каши. После этого уже можно идти на рыбалку.
- В этот день нужно умыться отстоянной водой, а остальное вылить под молодое деревце. Считается, что это прибавит сил человеку.
Что нельзя делать 3 апреля
1. Нельзя 3 апреля шуметь возле реки и пугать рыбу. Предки верили, что это может разгневать водяного.
2. Нельзя 3 апреля умываться проточной водой. Так можно смыть всю красоту и здоровье.
3. Нельзя 3 апреля оставлять немытую посуду на ночь. Иначе это притянет неприятности в семью.
Приметы 3 апреля
- Если в этот день идет дождь, то весна будет поздней.
- Если в этот день солнечно, то лето будет жарким.
- Если в этот день много березового сока, то лето будет дождливым.
- Если в этот день гремит гром, то лето будет холодным.
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