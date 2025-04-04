Придут беды и неприятности: что нельзя делать 5 апреля, приметы

Что можно делать 5 апреля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем.

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Что нельзя делать 5 апреля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день много березового сока

Что нельзя покупать в этот день

Что нужно помыть 5 апреля

5 апреля церковь почитает память мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца. Как сообщает Главред, Феодул и Агафопод жили в Фессалониках. Агафопод был диаконом в преклонном возрасте, а Феодул - юным чтецом. Они вместе проповедовали христианскую веру.

Однажды во время сна в ладонь Федулу неизвестный вложил какой-то предмет. Это был перстень с изображением креста. После этого он получил дар исцелять больных. Это видели язычники и они обращались в христианство.

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Во время гонений на христиан Агафопод и Феодул оказались под судом и попали в темницу. Однажды им приснился сон, в котором они якобы были выброшены на берег в сияющем одеянии во время кораблекрушения. Днем палаци связали Агафопода и Феодула и бросили их в море, но святых действительно выбросило на берег без пут в светлой одежде.

Что можно делать 5 апреля

В этот день нужно помолиться. У святого просят защиты от зла, укрепления в вере и сил.

В этот день нужно открыть окна. Считается, что это принесет счастье в семью.

В этот день нужно помыть окна, чтобы они сияли чистотой.

Что нельзя делать 5 апреля

1. Нельзя 5 апреля ссориться и ругаться. Иначе конфликты затянутся надолго.

2. Нельзя 5 апреля делать операции, связанные с внешностью. Есть риск того, что они будут неудачными.

3. Нельзя 5 апреля совершать спонтанные покупки. Тогда могут начаться финансовые трудности.

4. Нельзя 5 апреля выбрасывать мусор из окна. Иначе в жизнь ворвутся неприятности.

5. Нельзя 5 апреля идти против ветра. Предки верили, что он может "надуть" беды.

6. Нельзя 5 апреля выпускать кошку на улицу. Считается, что тогда придут в дом грабители.

Приметы 5

Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне, то лето будет ненастным.

Если в этот день тепло и сухо, то лето будет жарким.

Если в этот день сильные дожди, то будет богатый урожай.

Если в этот день много сока в березе, то лето будет дождливым.

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