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Придут беды и неприятности: что нельзя делать 5 апреля, приметы

Ангелина Подвысоцкая
4 апреля 2025, 16:41
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Что можно делать 5 апреля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем.
приметы
Что нельзя делать 5 апреля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день много березового сока
  • Что нельзя покупать в этот день
  • Что нужно помыть 5 апреля

5 апреля церковь почитает память мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца. Как сообщает Главред, Феодул и Агафопод жили в Фессалониках. Агафопод был диаконом в преклонном возрасте, а Феодул - юным чтецом. Они вместе проповедовали христианскую веру.

Однажды во время сна в ладонь Федулу неизвестный вложил какой-то предмет. Это был перстень с изображением креста. После этого он получил дар исцелять больных. Это видели язычники и они обращались в христианство.

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Во время гонений на христиан Агафопод и Феодул оказались под судом и попали в темницу. Однажды им приснился сон, в котором они якобы были выброшены на берег в сияющем одеянии во время кораблекрушения. Днем палаци связали Агафопода и Феодула и бросили их в море, но святых действительно выбросило на берег без пут в светлой одежде.

Что можно делать 5 апреля

  • В этот день нужно помолиться. У святого просят защиты от зла, укрепления в вере и сил.
  • В этот день нужно открыть окна. Считается, что это принесет счастье в семью.
  • В этот день нужно помыть окна, чтобы они сияли чистотой.

Что нельзя делать 5 апреля

1. Нельзя 5 апреля ссориться и ругаться. Иначе конфликты затянутся надолго.

2. Нельзя 5 апреля делать операции, связанные с внешностью. Есть риск того, что они будут неудачными.

3. Нельзя 5 апреля совершать спонтанные покупки. Тогда могут начаться финансовые трудности.

4. Нельзя 5 апреля выбрасывать мусор из окна. Иначе в жизнь ворвутся неприятности.

5. Нельзя 5 апреля идти против ветра. Предки верили, что он может "надуть" беды.

6. Нельзя 5 апреля выпускать кошку на улицу. Считается, что тогда придут в дом грабители.

Приметы 5

  • Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне, то лето будет ненастным.
  • Если в этот день тепло и сухо, то лето будет жарким.
  • Если в этот день сильные дожди, то будет богатый урожай.
  • Если в этот день много сока в березе, то лето будет дождливым.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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