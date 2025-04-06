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Притянете несчастье: что нельзя ломать 6 апреля, приметы

Ангелина Подвысоцкая
6 апреля 2025, 05:30
187
Что можно делать 6 апреля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от попадания в трудное положение.
приметы
Что нельзя делать 6 апреля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день идет дождь
  • Что нельзя ломать в этот день
  • Что нужно сделать 6 апреля

6 апреля церковь почитает память святого Мефодия. Как сообщает Главред, он был братом Кирилла и вместе с ним создал славянскую азбуку. Мефодий сделал военно-административную карьеру и стал стратигом Славинии. Он также был преподавателем в Константинопольском университете, но вскоре решил оставить мирскую жизнь и ушел в монастырь на горе Олимп.

Мефодий постригся в монахи, после чего стал игуменом монастыря на берегу Мраморного моря. В 863 году браться переехали в Великую Моравию по приглашению князя Ростислава. Он получил разрешение Папы Римского и начал проповедовать христианство. Тогда Мефодий стал архиепископом Великой Моравии.

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Что можно делать 6 апреля

  • В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья себе и близким.
  • В этот день можно идти на рыбалку. Считается, что будет хорошо ловиться окунь.
  • В этот день нужно сделать доброе дело. Тогда в вашу жизнь придет счастье.

Что нельзя делать 6 апреля

1. Нельзя 6 апреля обламывать ветки яблонь. Предки верили, что это притянет несчастье в личную жизнь.

2. Нельзя 6 апреля отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

3. Нельзя 6 апреля рубить березу. Это не приведет к добру.

Приметы 6 апреля

  • Если в этот день солнечно, то будет хороший урожай.
  • Если в этот день дождь, то и лето будет дождливым.
  • Если в этот день клен пустил сок, то лето будет жарким.
  • Если в этот день тепло, то в средине месяца будет холодно.

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Что стоит учитывать читателю

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