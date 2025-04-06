В жизни начнется "черная полоса": что нельзя делать 7 апреля, приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день гром
- Что нельзя употреблять в этот день
- Что можно есть 7 апреля
7 апреля церковь почитает память преподобного Георгия Митиленского. Как сообщает Главред, с юности он вел монашеский образ жизни. Он вел целемудренную и чистую жизнь. Георгий всегда помогал нуждающимся. Господь наделил его даром чудотворения. Он мог исцелять неизлечимые болезни и даже изгонять бесов.
При императоре Константине Порфирородного он стал на архиерейскую кафедру города Митилен. Однако во времена правления императора Льва он попал под гонения иконоборцев. Георгия отправили в ссылку в Херсон, где он умер через 5 лет. После его смерти над Митиленом воссияла яркая звезда.
Стоит отметить, что в этот день также начинается Вербная неделя - с 7 по 13 апреля.
Что можно делать 7 апреля
- В этот день нужно помолиться. У святого просят исцеления души и тела.
- В этот день нужно посетить храм. Верующие начинают готовиться к Вербному воскресенью.
- В этот день можно есть горячие блюда с маслом и рыбой. В остальном стоит придерживаться Великого поста.
Что нельзя делать 7 апреля
1. Нельзя 7 апреля ругаться и сплетничать. Иначе ссоры затянутся надолго.
2. Нельзя 7 апреля отказывать нуждающимся в помощи. Потому что вы сами рискуете оказаться в трудном положении.
3. Нельзя 7 апреля употреблять алкоголь. Это считается грехом.
Приметы 7 апреля
- Если в этот день слышно гром, то будет богатый урожай овощей.
- Если в этот день звездное небо, то будет большой урожай ягод и грибов.
- Если в этот день на осине много сережек, то будет хороший урожай гороха.
- Если в этот день слышно гром, но нет дождя, то вечером будет непогода.
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