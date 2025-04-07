Вербная неделя-2025: что можно и нельзя делать эти дни, строгие запреты

О чем говорится:
- Когда будет Вербная неделя
- Что можно и нельзя делать в Вербную неделю
- Какие важные дни в Вербную неделю
В понедельник, 7 апреля, началась Вербная неделя. Заканчивается она Вербным воскресеньем и предшествует Страстной неделе. Как сообщает Главред, есть несколько примет, традиций и запретов, которые нельзя нарушать в этот период. Также есть два очень важных дня, на которые стоит обратить особое внимание.
Вербная неделя - Шестая неделя Великого поста. В это время люди стремятся к духовному очищению. В этот день верующие также вспоминают торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Тогда люди бросали ему под ноги пальмовые ветви, которые символизировали жизнь и победу. В Украине пальмовые ветви заменили вербовыми.
Что можно делать в Вербную неделю
- В понедельник теща приходит к зятю с подарками. Главное дарить гостинцы от чистого сердца, как символ того, что она не держит зла.
- В этот период в некоторые дни можно ослабить пост. В субботу и воскресенье можно есть рыбу и рыбные продукты.
- В этот период нужно посвятить себя молитве.
Что нельзя делать в Вербную неделю
1. Нельзя употреблять пищу животного происхождения.
2. Нельзя женщинам шить и вязать. Также нельзя заниматься уборкой и домашними делами.
3. Нельзя думать о плохом. Негатив притянет проблемы и неприятности.
4. Нельзя сеять конопли, овощи и свеклу. Иначе они будут горькими.
Лазарева суббота 12 апреля
В этот день церковь вспоминает чудесное воскрешение Лазаря.
Что можно и нельзя делать 12 апреля:
- В этот день нужно быть в хорошем настроении и нельзя жаловаться на жизнь. Иначе у вас могут начаться неприятности.
- В этот день можно сеять горох. Считается, что тогда будет хороший урожай.
Вербное воскресенье 13 апреля
В этот день церковь вспоминает Вход Иисуса в Иерусалим.
Что можно и нельзя делать 13 апреля:
- В этот день нужно посетить ночную или утреннюю службу в церкви. Нужно освятить веточки вербы.
- Освященные веточки нужно принести домой и слегка пошлепать ними домочадцев. Считается, что тогда весь год будет здоровым та зажиточным.
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