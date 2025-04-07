Вербная неделя-2025: что можно и нельзя делать эти дни, строгие запреты

Вербная неделя продлится с 7 по 13 апреля. В этот период будет два больших праздника.

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Что нельзя делать в Вербную неделю / Коллаж: Главред, фото: pomisna.info

О чем говорится:

Когда будет Вербная неделя

Что можно и нельзя делать в Вербную неделю

Какие важные дни в Вербную неделю

В понедельник, 7 апреля, началась Вербная неделя. Заканчивается она Вербным воскресеньем и предшествует Страстной неделе. Как сообщает Главред, есть несколько примет, традиций и запретов, которые нельзя нарушать в этот период. Также есть два очень важных дня, на которые стоит обратить особое внимание.

Вербная неделя - Шестая неделя Великого поста. В это время люди стремятся к духовному очищению. В этот день верующие также вспоминают торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Тогда люди бросали ему под ноги пальмовые ветви, которые символизировали жизнь и победу. В Украине пальмовые ветви заменили вербовыми.

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Что можно делать в Вербную неделю

В понедельник теща приходит к зятю с подарками. Главное дарить гостинцы от чистого сердца, как символ того, что она не держит зла.

В этот период в некоторые дни можно ослабить пост. В субботу и воскресенье можно есть рыбу и рыбные продукты.

В этот период нужно посвятить себя молитве.

Что нельзя делать в Вербную неделю

1. Нельзя употреблять пищу животного происхождения.

2. Нельзя женщинам шить и вязать. Также нельзя заниматься уборкой и домашними делами.

3. Нельзя думать о плохом. Негатив притянет проблемы и неприятности.

4. Нельзя сеять конопли, овощи и свеклу. Иначе они будут горькими.

Лазарева суббота 12 апреля

В этот день церковь вспоминает чудесное воскрешение Лазаря.

Что можно и нельзя делать 12 апреля:

В этот день нужно быть в хорошем настроении и нельзя жаловаться на жизнь. Иначе у вас могут начаться неприятности.

В этот день можно сеять горох. Считается, что тогда будет хороший урожай.

Вербное воскресенье 13 апреля

В этот день церковь вспоминает Вход Иисуса в Иерусалим.

Что можно и нельзя делать 13 апреля:

В этот день нужно посетить ночную или утреннюю службу в церкви. Нужно освятить веточки вербы.

Освященные веточки нужно принести домой и слегка пошлепать ними домочадцев. Считается, что тогда весь год будет здоровым та зажиточным.

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