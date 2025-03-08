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Пробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей

Руслана Заклинская
8 марта 2025, 23:28
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ВСУ уничтожили российских спецназовцев, которые пытались закрепиться возле города Суджа.
Пробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Россиян, которые попытались подойти к Судже по трубе газопровода, уничтожили / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, скриншот карты DeepState

Кратко:

  • Ситуация на Курщине и в приграничных районах Сумщины динамичная
  • ВСУ уничтожили россиян, которые пытались двигаться по газопроводу в направлении Суджи
  • Потери врага в районе Суджи "очень большие"

Ситуация на Курщине и в приграничных районах Сумщины постоянно меняется. На этих участках фронта продолжаются активные бои. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По данным Генштаба ВСУ, подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили российских спецназовцев, которые пытались двигаться по ветке газопровода в направлении города Суджа в Курской области. Российские войска стремились закрепиться в окрестностях города.

видео дня

"Силы противника были своевременно обнаружены подразделениями аэроразведки Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, применяются беспилотные системы различных типов", - говорится в сообщении.

Сейчас, как отметили в Генштабе, украинские защитники обнаруживают, блокируют и уничтожают российских спецназовцев. Потери врага в районе Суджи "очень большие".

Смотрите видео ликвидации российских захватчиков вблизи Суджи:

Пробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Уничтожение россиян под Суджей / Фото: скриншот

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, ситуация в Курской области обострилась, однако украинское командование не планирует выводить войска. Сейчас активно принимаются меры для стабилизации фронта, в том числе готовится ряд контрмер для улучшения позиций.

Агрессор пытается создать тактическое преимущество, перерезав важную транспортную артерию Суджа-Сумы, чтобы окружить украинские подразделения и затруднить их движения. В настоящее время ширина украинского плацдарма на Курском направлении сократилась до 11 км.

Как сообщал Главред, в районе Суджи активные боевые действия ведет преимущественно северокорейская армия, которая несет значительные потери. Украинские артиллерийские подразделения нанесли мощный удар по одной из штурмовых групп северокорейцев.

Генштаб ВСУ утверждает, что ситуация в Курской области остается под контролем украинского командования. Продолжаются интенсивные бои на направлениях Коренево-Суджа и южнее Суджи. Российские спецназовцы и подразделения из КНДР понесли большие потери.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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