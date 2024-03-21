'У России нет выбора': топ-генерал НАТО сделал важное заявление о войне

Председатель Военного комитета НАТО отметил, что даже масштаб российской пропаганды не может скрыть гробы, которые возвращаются в Россию с войны.

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Топ-генерал НАТО сделал важное заявление о войне / Коллаж Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Российская пропаганда работает над созданием сильного образа для России, однако ей не удается скрыть то, что российский диктатор так и не достиг ни одной из стратегических целей в войне против Украины. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Киевском форуме по безопасности, сообщает Укринформ.

"У России выбора нет - только сила. Верховенство права - это лишь фасад. Это театр, который устроило руководство, чтобы обмануть людей, что они также играют важную роль", - заявил адмирал, выступая в ходе своего первого визита в Украину с начала полномасштабного вторжения.

Бауэр подчеркнул, что аннексируя Крым, Россия явно проигнорировала международный порядок, и 24 февраля 2022 года ее руководство полностью сорвало маску, открыв свою истинную сущность перед миром.

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"Россия отчаянно пытается создать образ силы, но демонстрируют они лишь слабость. Не существует такого масштаба пропаганды, который бы мог бы скрыть все те гробы, которые возвращаются в Российскую Федерацию. Не существует такой пропаганды, которая бы нашла ответы на вопросы семей погибших солдат. Ни одна пропаганда не может скрыть правду о том, что президент Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей", - отметил председатель Военного комитета НАТО.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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