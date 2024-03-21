В Николаеве прогремел мощный взрыв: россияне нанесли ракетный удар по городу

Враг нанес мощный ракетный удар по Николаеву, вероятно, применив ракетный комплекс Искандер-М.

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Россияне нанесли ракетный удар по Николаеву / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Сообщается о громком взрыве в городе. Городской голова Николаева Александр Сенкевич в своем Телеграм-канале сообщил об ударе баллистикой по городу.

"Громкий взрыв в городе. Баллистика. Николаевцы, прошу без фото. Информацию предоставим позже", - написал он.

В то же время, глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем официальном Телеграмм-канале отреагировал на удары по городу.

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"Видим все. Работаем", - отметил Виталий Ким.

Впоследствии он добавил, что в результате ракетного удара по Николаеву пострадал один человек.

"Одна женщина пострадала. Легко", - резюмировал руководитель Николаевской ОГА.

По состоянию на 15:07 Виталий Ким сообщил о росте количества пострадавших в результате российского обстрела Николаева.

"4 пострадавших (три женщины, один мужчина) + 1 женщина погибла. Поиски еще продолжаются", - добавил он.

В то же время украинский Телеграм-канал "Николаевский Ванек" указывает на то, что удар произошел с применением ракеты Искандер-М.

"Да никто не видел пуска, ракета со скоростью 7500 прилетела в город. Похоже, Искандер-М. Вы все сами слышали, некоторые видят", - говорится в сообщении.

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработано научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер - это уничтожение систем ПВО и о противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, поскольку имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПВО может сразу же привести к огромным убыткам в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобное.Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Удары по Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 21 марта Россия выпустила по территории Украины 31 ракету воздушного базирования. Главной целью российского обстрела был Киев, однако вражеские ракеты выполняли маневры, что усложняло их траекторию. Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Сообщалось о взрывах в Подольском, Шевченковском и Святошинском районах Киева.

21 марта россияне устроили масштабный ракетный удар по Киеву. Военный эксперт Денис Попович проанализировал особенности этой атаки.

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