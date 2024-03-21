Наступление РФ замедлилось: в британской разведке оценили ход боев на Донетчине

В отчете британской разведки отмечается, что россияне продолжают вести активные наступательные действия в Донецкой области, достигая незначительных успехов.

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В британской разведке оценили ход боев на Донбассе / Коллаж Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 31 отдельная механизированная бригада

В течение последних недель наступление российской армии немного замедлилось. По данным британской разведки, это может быть связано со значительными потерями РФ в районе Авдеевки. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в соцсети Х.

В сводке отмечается, что российские оккупанты продолжают осуществлять наступательные операции в Донецкой области, достигая при этом локальных успехов.

Как говорится в сводке, российские войска продолжают сосредотачиваться на операциях в Донецкой области, достигая незначительных успехов. Россияне пытались расширить зоны противостояния на северо-запад от Донецка, ведутся бои за ряд населенных пунктов, включая Орловку, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

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"Наступление россиян замедлилось за последние недели, вероятно, частично из-за значительных потерь во время кампании в Авдеевке", - отмечают разведчики.

В Минобороны Британии отмечают, что ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной. Дефицит личного состава и боеприпасов украинских сил, вероятно, ограничивает их способность удерживать позиции.

Бои на Авдеевском направлении / Карта: understandingwar

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики Института изучения войны в своем отчете от 19 марта отметили, что не могут подтвердить информацию российского Минобороны о захвате населенного пункта Орловка, что находится к западу от Авдеевки.

После того, как российские оккупанты захватили Авдеевку, Украина и ее союзники боялись, что войска РФ смогут развить наступление и быстро продвинуться к стратегическим военным узлам и населенным пунктам. Однако после стремительных успехов наступления россиян прогресс остановился, сообщает The New York Times.

В районе Авдеевки россияне начали активно использовать бронетехнику в составе взводов и даже на уровне рот для прорыва обороны украинских военных на этом направлении фронта. Об этом рассказал командир подразделения БПЛАК в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Вадим Мазевич.

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