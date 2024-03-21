Наступление РФ замедлилось: в британской разведке оценили ход боев на Донетчине

В течение последних недель наступление российской армии немного замедлилось. По данным британской разведки, это может быть связано со значительными потерями РФ в районе Авдеевки. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в соцсети Х.
В сводке отмечается, что российские оккупанты продолжают осуществлять наступательные операции в Донецкой области, достигая при этом локальных успехов.
Как говорится в сводке, российские войска продолжают сосредотачиваться на операциях в Донецкой области, достигая незначительных успехов. Россияне пытались расширить зоны противостояния на северо-запад от Донецка, ведутся бои за ряд населенных пунктов, включая Орловку, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
"Наступление россиян замедлилось за последние недели, вероятно, частично из-за значительных потерь во время кампании в Авдеевке", - отмечают разведчики.
В Минобороны Британии отмечают, что ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной. Дефицит личного состава и боеприпасов украинских сил, вероятно, ограничивает их способность удерживать позиции.
Министерство обороны Великобритании
Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.
Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.
Ситуация на Авдеевском направлении
Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики Института изучения войны в своем отчете от 19 марта отметили, что не могут подтвердить информацию российского Минобороны о захвате населенного пункта Орловка, что находится к западу от Авдеевки.
После того, как российские оккупанты захватили Авдеевку, Украина и ее союзники боялись, что войска РФ смогут развить наступление и быстро продвинуться к стратегическим военным узлам и населенным пунктам. Однако после стремительных успехов наступления россиян прогресс остановился, сообщает The New York Times.
В районе Авдеевки россияне начали активно использовать бронетехнику в составе взводов и даже на уровне рот для прорыва обороны украинских военных на этом направлении фронта. Об этом рассказал командир подразделения БПЛАК в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Вадим Мазевич.
Другие новости:
- Откуда у российских добровольцев оружие: ответ бойца легиона "Свобода России"
- 200 тысяч грн пенсии: кто в Украине получает гигантские деньги: кто в Украине получает гигантские деньги
- Более 10000 грн: кто из ВПЛ может получить новые выплаты от ООН
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред