Ситуация резко изменилась: в ВСУ рассказали о новой тактике РФ в районе Авдеевки

Военнослужащий отмечает, что штурмовые подразделения российской армии часто отказываются наступать на позиции украинских защитников.

https://glavred.info/ukraine/situaciya-rezko-izmenilas-v-vsu-rasskazali-o-novoy-taktike-rf-v-rayone-avdeevki-10551233.html Ссылка скопирована

В ВСУ рассказали о боях в районе Авдеевки / Коллаж Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Российские оккупанты продолжают атаковать позиции украинских военных в районе Авдеевки. Штурмовые действия врага происходят фактически круглосуточно. Об этом в эфире телемарафона сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"На направлении Новобахмутовка-Очеретино враг проводит действия, связанные с препятствованием нашей перегруппировки. На направлениях Невельское-Писки-Нетайлово - пытается проводить наступательные действия. В направлении Тоненького враг пытается дойти до каких-то зданий, закрепиться там, это происходит круглосуточно", - говорит Цехоцкий.

Он добавил, что за последние сутки россияне попытались дважды наступать на этом направлении. Цехоцкий отметил, что противник прекратил использование техники на этом направлении из-за ряда обстоятельств.

видео дня

"Активного применения техники мы не видим уже третьи сутки подряд. Здесь причина и в погодных условиях, которые не позволяют ее использовать и то, что мы закрепились на позициях после выхода из Авдеевки, пристрелялись и знаем, где они могут появиться", - указывает военный.

Он также отметил, что сейчас их воинские части активно работают над ликвидацией пунктов управления вражеских беспилотников. В течение последних суток было также уничтожено около пяти их минометных установок.

По словам Цехоцкого, штурмовые группы противника часто отказываются от наступления на позиции украинских военных.

"Штурмовики, которые они посылают, это разменная монета. Они знают, что они будут уничтожены, но их бросают, у них приказ. У руководителей этих групп есть приказ от командиров в случае отказа выполнять задание уничтожать личный состав на месте", - резюмировал он.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк как транспортный узел. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск. Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023-го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои. Ночью 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию ухудшало и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы. При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелые потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Бои на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, в районе Авдеевки российские войска начали активно использовать бронетехнику в составе взводов и даже на уровне рот для прорыва обороны украинских военных на этом направлении фронта, сообщил командир подразделения БпАК в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Вадим Мазевич.

Российские оккупанты ежедневно атакуют позиции украинских защитников на Авдеевском направлении, рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка, Сергей Цехоцкий.

В течение четырех месяцев боев за Авдеевку российские оккупанты потеряли более 47 тысяч своих солдат. Об этом сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.