Пора готовиться к войне: в ЕС призвали принять важные решения и вспомнили Россию

Шарль Мишель призывает страны Евросоюза удвоить закупку оружия и боеприпасов у европейского оборонпрома на фоне возможной агрессии РФ против ЕС.

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Страны ЕС призвали готовиться к войне с Россией / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал страны Европы серьезно относиться к России как к военной угрозе и готовиться к различным возможным развитиям событий. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на авторскую колонку Шарля Мишеля во французском Libération.

В своей статье глава Евросовета вспомнил, как его 24 февраля рано утром разбудил звонок от Зеленского и как он мгновенно осознал, что вся архитектура безопасности в Европе, которая сложилась после Второй мировой войны, теперь изменится.

Мишель подчеркнул, что современная Россия является серьезной военной угрозой для европейского континента и глобальной безопасности, и страны Европы вместе с обществом должны быть готовы к любым возможным сценариям.

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"Если мы хотим мира, нужно готовиться к войне... Время брать на себя ответственность за нашу безопасность", - подчеркнул он.

Шарль Мишель, среди прочего, призывает к 2030 году удвоить закупки у европейского оборонпрома, что должно быть способом повышения готовности к возможной войне, а также обеспечить создание новых рабочих мест и рост экономики.

Глава Евросовета подчеркнул важность поддержки Украины и предоставления ей всего необходимого - от патронов до стрелкового оружия и противовоздушной обороны.

"Нужно использовать европейский бюджет для закупки оружия и снаряжения для Украины. И нам следует использовать исключительные прибыли от замороженных российских активов", - отметил он.

Мишель считает, что в контексте этого крайне важен саммит европейских лидеров, запланированный на 21-22 марта в Брюсселе.

Кто такой Шарль Мишель Шарль Мишель - бельгийский и европейский политик и государственный деятель, председатель Европейского Совета с 1 декабря 2019 года. 69-й премьер-министр Бельгии (2014-2019), сообщает Википедия. Представитель франкоязычного сообщества, лидер партии "Реформаторское движение" (2011-2014, 2019). Самый молодой премьер-министр Бельгии с 1845 года.

Помощь ЕС для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Совет министров иностранных дел Европейского Союза окончательно принял решение о выделении дополнительных €5 млрд на военную помощь Украине через Европейский фонд мира.

Комитет постоянных представителей ЕС на уровне послов утвердил финансирование Европейского фонда мира для создания специализированного фонда военной помощи Украине. На этот фонд выделено 5 миллиардов евро на этот год. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель.

1 февраля 2024 года Европейский союз единогласно проголосовал за пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС. Об этом сообщил Председатель Европейского совета Шарль Мишель.

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