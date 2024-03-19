Украину накрыл снег и холод: синоптик назвала даты потепления

19 марта циклон будет определять погоду по всей территории Украины. Пройдут дожди. Возможен мокрый снег, свидетельствует прогноз погоды.

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Когда в Украину придет потепление - прогноз синоптика / Фото: УНИАН

Утром во вторник, 19 марта, в Украину вернулась настоящая зима - снег выпал в ряде регионов. В частности, непогоду наблюдают на Волыни, в Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой и Львовской областях.

Синоптики предупреждали, что сегодня ожидается довольно холодный день с обилием дождей и мокрого снега. В частности, в Ивано-Франковской области объявлен 3 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины. В западных областях Украины скорость ветра будет достигать 20 м/с. Впрочем зима посреди весны продлится недолго.

Погода на сегодня

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, 19 марта циклон будет определять погоду по всей территории Украины. Пройдут дожди. На западе, местами в центре и на севере возможен мокрый снег.

видео дня

Температура воздуха днем в большинстве областей поднимется до +4...+7 градусов, на востоке и юге (кроме Одесской области) столбики термометров покажут +8...+14 градусов. На Западе будет холоднее всего - лишь +2...+5 градусов.

Украину накрыл циклон / t.me/PohodaNatalka

В Киеве сегодня синоптик прогнозирует ослабление осадков. Температура воздуха днем составит около +5 градусов.

Смотрите видео - Украинцы делятся в соцсетях кадрами "весеннего" снега:

Когда в Украину вернется тепло

Синоптик Диденко добавила, что такая зимняя погода часто бывает в марте, но продлится она недолго.

"Потепление предполагается 21-22 марта", - отметила синоптик.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - прогнозы

Погода на неделю свидетельствует, что в Украине до 22 марта будет преобладать влажная воздушная масса. В то же время днем в большинстве областей страны будет наблюдаться плюсовая температура.

Метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух прогнозировала, что погода в Украине весной 2024 года будет достаточно теплой - в некоторых регионах температура воздуха ожидается на один-два градуса выше климатической нормы. При этом заморозки и осадки в виде снега также не исключены.

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