Украину накрыл снег и холод: синоптик назвала даты потепления

Утром во вторник, 19 марта, в Украину вернулась настоящая зима - снег выпал в ряде регионов. В частности, непогоду наблюдают на Волыни, в Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой и Львовской областях.
Синоптики предупреждали, что сегодня ожидается довольно холодный день с обилием дождей и мокрого снега. В частности, в Ивано-Франковской области объявлен 3 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины. В западных областях Украины скорость ветра будет достигать 20 м/с. Впрочем зима посреди весны продлится недолго.
Погода на сегодня
Как сообщила синоптик Наталья Диденко, 19 марта циклон будет определять погоду по всей территории Украины. Пройдут дожди. На западе, местами в центре и на севере возможен мокрый снег.
Температура воздуха днем в большинстве областей поднимется до +4...+7 градусов, на востоке и юге (кроме Одесской области) столбики термометров покажут +8...+14 градусов. На Западе будет холоднее всего - лишь +2...+5 градусов.
В Киеве сегодня синоптик прогнозирует ослабление осадков. Температура воздуха днем составит около +5 градусов.
Смотрите видео - Украинцы делятся в соцсетях кадрами "весеннего" снега:
Когда в Украину вернется тепло
Синоптик Диденко добавила, что такая зимняя погода часто бывает в марте, но продлится она недолго.
"Потепление предполагается 21-22 марта", - отметила синоптик.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - прогнозы
Погода на неделю свидетельствует, что в Украине до 22 марта будет преобладать влажная воздушная масса. В то же время днем в большинстве областей страны будет наблюдаться плюсовая температура.
Метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух прогнозировала, что погода в Украине весной 2024 года будет достаточно теплой - в некоторых регионах температура воздуха ожидается на один-два градуса выше климатической нормы. При этом заморозки и осадки в виде снега также не исключены.
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