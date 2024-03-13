'Будем поддерживать, чтобы победить': в ЕС утвердили важную помощь для Украины

Решение является сигналом единства ЕС в обеспечении поставок в Украину военного оборудования, в котором она нуждается, отметили в ЕС.

https://glavred.info/world/budem-podderzhivat-chtoby-pobedit-es-soglasoval-5-mlrd-evro-na-oruzhie-dlya-ukrainy-10549859.html Ссылка скопирована

Послы ЕС одобрили выделение 5 млрд евро на закупку оружия Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Комитет постоянных представителей ЕС на уровне послов согласовал дополнительное финансирование для Европейского фонда мира с целью создания специализированного фонда для оказания военной помощи Украине. На этот фонд будет выделено 5 миллиардов евро в течение текущего года. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Есть согласование! Послы согласились в принципе вокруг реформирования Европейского фонда мира для поддержки Украины с бюджетом 5 миллиардов евро на 2024 год. ЕС остается преданным предоставлению длительной поддержки для Украины, для обеспечения поставок в Украину военного оборудования, в котором она нуждается, чтобы защитить себя", - говорится в сообщении Бельгийского председательства в Совете ЕС.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель заявил, что это решение является сигналом единства ЕС в поддержке Украины в войне с Россией.

видео дня

"Фонд позволит нам усилить нашу военную поддержку Украине еще на 5 миллиардов евро. Сообщение четкое: мы будем поддерживать Украину всеми силами, чтобы победить", - отметил Боррель.

Реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил страны-члены ЕС и Жозепа Борреля за поддержку. Он подчеркнул, что это демонстрирует европейское единство и решимость в достижении общей победы.

"Это еще одна мощная и своевременная демонстрация европейского единства и решимости в достижении нашей общей победы. Мы с нетерпением ожидаем принятия окончательного решения на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам", - добавил Кулеба.

Вступление Украины в Европейский Союз Отношения Украина-ЕС - это двусторонние отношения между Украиной и Европейским Союзом в области международной политики, экономики, образования, науки и культуры. С 23 июня 2022 года Украина является кандидатом на членство в ЕС, пишет Википедия. ЕС является политическим, экономическим и культурным объединением с признаками конфедерации, в который входят 27 европейских государств. 24 февраля 2022 года началось полномасштабное российское вторжение в Украину. После этого 28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС, а поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до рекордных 91 %.

Помощь Украине от ЕС

Как сообщал Главред, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила на конференции Европейской народной партии в Бухаресте, что в течение следующих пяти лет ЕС должен создать Оборонный союз для укрепления безопасности. Он предусматривает ускорение развития промышленных возможностей и поддержку Украины.

Также 1 февраля Европейский союз в составе 27 стран проголосовал единогласно за пакет помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС.

Кроме этого, 5 марта Еврокомиссия выдвинула предложение Европейскому Союзу по переходу оборонной промышленности к "режиму военной экономики". Предложение включает стимулирование стран ЕС покупать больше оружия у европейских компаний и поддержку их промышленных мощностей.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.