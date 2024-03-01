'Проблем быть не должно': ЕС усилит контроль за экспортом украинского зерна

Европейский союз усилит контроль за выполнением договоренностей при ввозе зерна из Украины, чтобы решить проблему с протестами польских фермеров. Об этом сообщила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан в интервью Reuters.
"Закрытие границ никогда не является хорошей идеей, тем более границ с соседом, который так нуждается в сообщении. Пока соглашения выполняются правильно, проблем быть не должно, и мы работаем над усилением реализации", - рассказала еврокомиссар.
По ее словам, ЕС планирует проверить, не нарушают ли перевозчики соглашения и имеют ли право на транзит.
Валеан отметила, что страны ЕС также получают выгоду, ведь экспорт в Украину из Румынии, Словакии и Польши автомобильным путем увеличился в два раза. Вместе с тем объем товаров, идущих из Украины меньше.
"Это показывает, что есть выгодный обмен и для приграничных стран", - сказала Валеан.
Еврокомиссар по транспорту отметила, что с момента создания коридоров солидарности в мае 2022 года и до января Украина экспортировала более 64 миллионов тонн зерна, масличных культур и сопутствующих продуктов. Она отметила, что в январе транзитом через страны ЕС прошло три миллиона тонн зерна, из которых около 2,04 миллиона тонн - через Румынию.
Почему польские фермеры блокируют границу?
20 февраля польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой бастующие называют "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной".
За все время "пограничных" забастовок произошло несколько громких инцидентов, когда демонстранты высказывали антиукраинскую позицию и бросались на украинские фуры. В Украине считают, что российские спецслужбы могут быть причастны к акциям протеста.
Блокада границы поляками
Напомним, Польша допускает полное эмбарго на сельско-хозяйственную продукцию из Украины. Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман поддерживает протесты фермеров, потому что они якобы "протестуют за справедливое дело", а блокирование дорог является "отчаянием".
Также 23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министрами прибыл на польскую границу для урегулирования вопроса с блокадой. Однако польское правительство не приехало на встречу. Поэтому Шмыгаль опубликовал обращение к Польше, в котором объяснил позицию Украины.
Кроме этого, 25 февраля в Польше на железнодорожной станции Котомеж произошел четвертый случай вандализма. Неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна из 8 полувагонов, которые направлялись в порт Гданьска.
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