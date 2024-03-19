Потери врага достигают 70%: в ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

Гуменюк отметила, что россияне проводят наступательные операции по всей линии фронта на юге, при этом враг редко использует для наступления бронетехнику.

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На юге ситуация остается напряженной, поскольку российские силы не прекращают обстрелы. Они продолжают использовать артиллерию и дроны для атак на позиции украинских военных. Об этом в эфире телемарафона рассказала Наталья Гуменюк, начальник координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.

"Работа врага очень насыщенная и на правом берегу, и на левом. На левом враг пытается выбивать наши подразделения, но продолжают экономить бронетехнику. Те штурмы, которые они провели за прошедшие сутки, снова нанесли потери врагу до 70% состава штурмовых групп", - сказала Наталья Гуменюк.

Она добавила, что российские оккупационные войска продолжают наносить удары по правобережью Днепра. Гуменюк отмечает, что в результате таких ударов страдает гражданское население.

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"Ситуация остается достаточно напряженной, потому что враг не прекращает обстрелов. Понятно, что они используют как артиллерийское давление, так и использование дронов типа FPV, Ланцет, других модификаций со сбросами", - говорит Гуменюк.

Она отметила, что значительное количество вражеских дронов и БПЛА "приземляют" силами украинских систем РЭБ.

Она также добавила, что много вражеских дронов Силы обороны "сажают" благодаря средствам РЭБ. Гуменюк призвала жителей, которые обнаружат подобные боеприпасы, не касаться их и немедленно сообщать об этом специализированным службам.

Кроме того, она отметила, что теперь Запорожская область входит в зону ответственности оперативного командования "Юг".

"Здесь враг тоже не прекращает штурмов и пытается атаковать позиции Сил обороны и по суше. 9 таких штурмов было проведено за минувшие сутки в направлении Роботино. Враг продолжает давить, но и здесь также продолжает экономить бронетехнику", - резюмировала она.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Бои на юге

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска, вероятно, захватили село Мирное, которое расположено к северо-востоку от Роботино в Запорожской области. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны.

Украинские силы обороны в районе Роботино в Запорожской области получили подкрепление в виде 141-й пехотной бригады, которая является одним из новейших боевых подразделений страны.

Министр обороны Британии Грант Шаппс вместе с военным командованием советуют Украине продолжать действия в Крыму и продолжать оборону Востока.

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