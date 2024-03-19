УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине

Юрий Берендий
19 марта 2024, 10:16
Глава турецкого МИД считает, что война России против Украины рискует распространиться на "регион".
Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине
В Турции назвали срок окончания войны в Украине / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Офис президента

В МИД Турции считают, что война России против Украины перешла в фазу "конфликта на истощение" и в 2024 году нет оснований для прекращения боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью CNN Turk и Turkrus.

По его словам, мирный год для Киева может наступить в 2025 году.

"Этот год сложный, надеемся на мир в 2025 году", - заявил он.

видео дня

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в 2024 году Анкара не видит оснований для прекращения войны.

"Прежде всего, мы одна из стран, которые призывают к миру в этом направлении как на платформе НАТО, так и на европейской платформе. Эта война должна прекратиться сейчас. Наш президент призывает к миру, используя все свои лидерские качества", - заявил Фидан.

Он отметил, что конфликт между Россией и Украиной превратился в войну на истощение, что приводит к потерям с обеих сторон.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что существует риск распространения войны России против Украины "на регион".

"Нас беспокоит такая ситуация. Существует риск распространения войны на весь регион. Распространение сначала начинается с языка, а затем переходит в действия", - добавил министр.

Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что Европа должна больше волноваться из-за войны в Украине, чем сама Турция.

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Мирные переговоры России и Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Путин заявил, что Россия в принципе готова к мирному урегулированию конфликта в Украине, но он выдвигает определенные условия, в частности, гарантии безопасности для Москвы и сохранения захваченных территорий.

Кроме того, Россия пытается распространять информацию на Западе о возможном заключении мира в Украине, хотя на самом деле продолжает военную агрессию. Об этом отметил глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

В то же время, Китай и Турция продолжают активно работать над своими собственными миротворческими инициативами для решения ситуации в Украине. Россия же использует их инициативы как часть информационной кампании, направленной на предотвращение международной поддержки Украины, отмечают аналитики Института изучения войны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Формула мира Зеленского
Реклама

Главное за день

Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине

Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине

10:16 Украина
Почему при двух миллионах вакансий сегодня так трудно найти работу?

Почему при двух миллионах вакансий сегодня так трудно найти работу?

09:00 Украина
ВСУ смогут пойти в наступление в 2025 году: сенатор США назвал условие

ВСУ смогут пойти в наступление в 2025 году: сенатор США назвал условие

08:44 Украина
Все главные новости

Популярное

Белгород теперь может спать спокойно 12435

Белгород теперь может спать спокойно

Почему часы носят на левой руке: мало кто об этом догадывается 10940

Почему часы носят на левой руке: мало кто об этом догадывается

Все как с Дианой: брат принцессы напуган исчезновением Кейт Миддлтон 5533

Все как с Дианой: брат принцессы напуган исчезновением Кейт Миддлтон

Уксус никогда нельзя использовать в 4 местах: эксперт предупредил о последствиях 4164

Уксус "никогда нельзя использовать" в 4 местах: эксперт предупредил о последствиях

Последние новости

10:31

Дженнифер Лопес снялась в платье от украинского бренда

10:25

Одессит Джиган прогосовал в Дубае за террориста Путина

10:18

Истощена, но счастлива: феерическое возвращение Кейт Миддлтон

10:16

Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине

09:59

"Нужно больше людей": сенатор Грэм призвал снизить призывной возраст в Украине

ВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армияВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армия
09:47

Запад сделает РФ предложение в обмен на остановку войны – победительница "Битвы экстрасенсов"

09:43

"Забудь ты того бабника": жена Мурата Налчаджиоглу публично расплакалась

09:43

День Весеннего равноденствия: всего одно действие 20 марта изменит судьбу и привлечет богатство

09:40

Какой характер у имени Саша: откуда оно пошло и все секреты

Реклама
09:38

Нельзя недооценивать: полковник ВСУ спрогнозировал действия Путина после выборов

09:00

Почему при двух миллионах вакансий сегодня так трудно найти работу?

08:53

Гороскоп на завтра 20 марта 2024: Львам - проблемы на работе, Ракам - пора отдохнуть

08:44

ВСУ смогут пойти в наступление в 2025 году: сенатор США назвал условие

08:43

Си Цзиньпин поедет к Макрону: в Politico узнали цель визита и причем тут Путин

08:10

Оружие, которое прекратит войны?мнение

07:47

Европа начнет производить достаточно боеприпасов для ВСУ в ближайшее время - Павел

06:59

Путин использует "рекордную победу" на "выборах" для затяжной войны в Украине – ISW

06:10

Главная идея Путина и России уже не Украинамнение

05:30

6 причин, почему горит ухо: о чем говорит древняя примета

05:05

Почему нельзя спать лицом в подушку: чем это грозит человеку

Реклама
04:33

Головоломка на удачу: нужно найти четырехлистный клевер за 11 секунд

03:30

Чем лучше засеять пустующий огород: новый урожай попрет как на дрожжахВидео

03:00

"Я проникну в Украину": предательница Лолита нашла способ вернуться

02:32

И черную, и красную: как правильно обрезать кусты смородины весной

02:00

Экс-жена Кличко похвасталась, как выглядит без единой капли косметики

01:15

Когда использовать средства для уничтожения сорняков: садовод назвал идеальное время

00:59

В небе будет не одна "птичка": Дания летом передаст Украине самолеты F-16

18 марта, понедельник
23:35

Шторм "врежет" сразу с 6-балльной мощностью: скоро страну накроет магнитная буря

23:14

Только люди с орлиным зрением найдут три яйца за 12 секунд: сложная загадка на внимательность

22:46

РЭБ и беспилотники: Сырский заявил о поиске "асимметричных решений" на фронте

22:10

Убийство ради "маленькой принцессы": всплыли детали гибели украинки в ФРГ

21:53

Россияне лупят ракетами по Конотопу: в Сумской области продолжается эвакуация

21:25

Маленькая дочь не сможет обнять папу: россияне убили украинского командира

21:18

Путина на Красной площади "защищал" бронежилет в паху - СМИ

21:13

В США ищут варианты: сенатор раскрыл неожиданный план помощи Украине

20:38

Роман Цимбалюк. Путин сказал, что ждёт РоссиюВидеоблоги

20:06

Повстанцы говорят о новом наступлении: РДК подошел к ядерному объекту – Newsweek

19:54

Путинофила Джигурду заметили на Запорожье: спекулировал на украинских корнях

19:44

На Украину налетит шторм: регионы будет засыпать снегом, будет бешеный ветер

19:10

Белгород теперь может спать спокойномнение

Реклама
19:07

Угроза наступления РФ на севере: в ГУР оценили вероятность атаки

18:55

Кто убил Навального: Трамп промямлил одну вещь - Politico

18:51

Илья Евлаш стал новым спикером Воздушных сил ВСУ: что о нем известно

18:36

4 лучших способа, как проверить воду на качество в домашних условиях

18:34

Лучше не станет: у Зеленского сказали, почему Путин говорит о "санитарной зоне"

18:29

Некоторым украинцам можно выходить на пенсию досрочно: кто может это сделать

18:24

Молодая жена престарелого Петросяна раскрыла детали рождения дочери

18:08

"Залп" из 60 дронов: Украина ежедневного может массированно бить по РФ – Bild

17:36

К чему снится падение и полет: ответ удивит

17:25

Кому молиться 19 марта, чтобы в семье был мир, здоровье и богатство: приметы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять