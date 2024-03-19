Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине

Глава турецкого МИД считает, что война России против Украины рискует распространиться на "регион".

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В Турции назвали срок окончания войны в Украине / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Офис президента

В МИД Турции считают, что война России против Украины перешла в фазу "конфликта на истощение" и в 2024 году нет оснований для прекращения боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью CNN Turk и Turkrus.

По его словам, мирный год для Киева может наступить в 2025 году.

"Этот год сложный, надеемся на мир в 2025 году", - заявил он.

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в 2024 году Анкара не видит оснований для прекращения войны.

"Прежде всего, мы одна из стран, которые призывают к миру в этом направлении как на платформе НАТО, так и на европейской платформе. Эта война должна прекратиться сейчас. Наш президент призывает к миру, используя все свои лидерские качества", - заявил Фидан.

Он отметил, что конфликт между Россией и Украиной превратился в войну на истощение, что приводит к потерям с обеих сторон.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что существует риск распространения войны России против Украины "на регион".

"Нас беспокоит такая ситуация. Существует риск распространения войны на весь регион. Распространение сначала начинается с языка, а затем переходит в действия", - добавил министр.

Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что Европа должна больше волноваться из-за войны в Украине, чем сама Турция.

Формула мира Зеленского Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Мирные переговоры России и Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Путин заявил, что Россия в принципе готова к мирному урегулированию конфликта в Украине, но он выдвигает определенные условия, в частности, гарантии безопасности для Москвы и сохранения захваченных территорий.

Кроме того, Россия пытается распространять информацию на Западе о возможном заключении мира в Украине, хотя на самом деле продолжает военную агрессию. Об этом отметил глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

В то же время, Китай и Турция продолжают активно работать над своими собственными миротворческими инициативами для решения ситуации в Украине. Россия же использует их инициативы как часть информационной кампании, направленной на предотвращение международной поддержки Украины, отмечают аналитики Института изучения войны.

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