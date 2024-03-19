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ВСУ смогут пойти в наступление в 2025 году: сенатор США назвал условие

Алёна Воронина
19 марта 2024, 08:44
Дополнительная помощь от США кардинально не изменит ситуацию на поле боя, но поможет украинским военным медленно оттеснять оккупантов, говорит сенатор Рид.
Украинские военные, сенатор Джек Рид
ВСУ будут оттеснять оккупантов, а в 2025-м смогут пойти в наступление/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, depositphotos.com/ua

Предоставление дополнительной помощи Украине от Соединенных Штатов Америки не обеспечит кардинального прорыва украинских военных на фронте, но поможет им медленно оттеснять российских оккупантов в этом году.

Если американские законодатели утвердят предоставление дополнительной помощи для Украины, то в 2024 году украинские воины "будут медленно оттеснять россиян, не кардинально". Об этом заявил председатель Комитета вооруженных сил Сената США, сенатор от Демократической партии Джек Рид, общаясь с американскими журналистами в Вашингтоне 18 марта, сообщает "Голос Америки".

При этом Рид предполагает, что дополнительная помощь от США поможет защитникам Украины перейти в наступление в 2025 году.

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"В следующем, 2025 году, должна быть новая наступательная операция, которая, надеюсь, позволит им установить огневой контроль над Крымом... Это значительно усложнит положение россиян и, надеюсь, заставит их сесть за стол переговоров", – отметил Рид.

Сенатор Джек Рид призвал американских законодателей утвердить дополнительное финансирование для Украины.

"Мы должны принять законопроект о дополнительном финансировании. Мы должны буквально дать им оружие, артиллерию и боеприпасы, чтобы выполнить работу", – сказал он.

От предположил, что российские оккупанты могут сейчас пытаться давить на защитников Украины. По его словам, захватчики перешли к "более привычному для них типу войны: фиксированные позиции, бункеры, плотное минирование".

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса

6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.

Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Военная помощь Украине от США

Ранее сообщалось, что США объявили первый пакет помощи Украине в этом году. Белый дом объявил 12 марта о новом пакете военной помощи для Украины на 300 млн долларов. В новый пакет вошли артиллерийские снаряды, боеприпасы для HIMARS, ракеты для противовоздушной обороны и другое оборудование. Вооружение предоставят со складов Соединенных Штатов.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Украина получит помощь от США, но ее формат будет другим. Спикер Палаты представителей отметил, что в США планируют создать новый проект о помощи Украине, который будет существенно отличаться от предыдущего.

Напомним, в The Washington Post отметили, что Украина до лета может понести большие потери из-за ситуации с помощью США. До конца марта боеприпасы для части систем противовоздушной обороны Украины могут фактически закончиться.

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