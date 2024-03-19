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Европа начнет производить достаточно боеприпасов для ВСУ в ближайшее время - Павел

Анна Ярославская
19 марта 2024, 07:47
Производство необходимого количества снарядов требует времени и увеличения мощностей производства. Но Украина нуждается в снарядах сейчас.
Петр Павел, боеприпасы
Петр Павел заявил, что Чехия пытается доставить Украине боеприпасы так быстро, как это возможно / Коллаж: Главред, фото: Defense Express, ОП

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага пытается доставить Украине боеприпасы "так быстро, как это возможно". По его словам, в ближайшее время европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов – и для себя, и для Украины.

Павел отметил, что производство необходимого количества снарядов требует времени и увеличения мощностей производства, передает Радио Свобода.

"Но Украина нуждается в снарядах сейчас. Мы не можем ждать европейских компаний, поэтому мы пытаемся найти боеприпасы везде, где можем. Доставить их в Украину так быстро, насколько это возможно. Но параллельно увеличиваем собственные мощности", – сказал чешский лидер.

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"В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также чтобы обеспечить Украину боеприпасами, если она еще в них будет нуждаться", - добавил он.

Поставка боеприпасов в Украину

7 марта стало известно, что Чехия с другими странами-членами НАТО собрала необходимую сумму для закупки 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов для Украины у "третьих" стран. По словам президента Чехии Петра Павела, всего 18 стран примут участие в помощи, инициированной Чехией. Боеприпасы должны быть в Украине в ближайшие недели.

Для того, чтобы получить необходимые Украине боеприпасы, Чехия приступила к использованию связей и контактов времен холодной войны. В условиях заблокированной помощи от США и медленного роста военного производства на Западе, Прага приняла решение закупать боеприпасы у стран-союзников РФ. Об том сообщили в The Wall Street Journal.

Тем временем британское правительство решило потратить в течение следующего года 245 миллионов фунтов стерлингов (около 310 миллионов долларов США) на закупку и активизацию цепочек поставок для производства снарядов. Новый пакет финансирования пополнит запасы артиллерийских боеприпасов Украины, которые "критически важны для ведения войны".

Снарядный голод у ВСУ

Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN.

Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов.

"Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

В начале февраля издание Forbes писало о том, что украинская артиллерия сейчас испытывает сильный снарядный голод на войне. Ситуация со снарядами в последнее время кардинально изменилась: если летом 2023 года можно было говорить о равенстве или даже преимуществе украинской артиллерии над российской, то сейчас у оккупантов почти пятикратное преимущество. Украинские батареи сейчас ежедневно выпускают около 2 тысяч снарядов, в то время как российские используют за день около 10 тысяч.

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