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Чехия собрала деньги на 800 тысяч снарядов для ВСУ

Яна Ставская
7 марта 2024, 19:43
Закупать боеприпасы будут у "третьих" стран - за пределами ЕС.
Павел, ВСУ
ВСУ нужно не менее 200 тысяч снарядов в месяц / Коллаж Главред, фото УНИАН

Чехия с другими странами-членами НАТО собрала необходимую сумму для закупки 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов для Украины у "третьих" стран, сообщает информагентство ČTK.

По словам президента Чехии Петра Павела, всего 18 стран примут участие в помощи, инициированной Чехией.

Боеприпасы должны быть в Украине в ближайшие недели.

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"По состоянию на сегодняшнее утро мы собрали общую сумму на закупку всех боеприпасов, то есть 800 тысяч единиц", - цитируют СМИ Павела.

Следующий шаг - за правительством Чехии, которое заключит соответствующие соглашения со всеми участниками инициативы.

"Затем чешская сторона проинформирует все участвующие государства о графике и о том, как мы будем действовать", - сказал президент Чехии.

Снарядный голод у ВСУ

Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN.

Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов.

"Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Предложение Чехии о закупке 800 тыс. снарядов для Украины

17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла 800 тысяч снарядов для ВСУ. Однако, чтобы доставить найденные снаряды в Украину требуется дополнительное финансирование от стран-партнеров.

Инициативу Чехии поддержали Германия, Нидерланды, Дания и Франция. В частности, Нидерланды уже пообещали предоставить на эти цели 100 млн евро.

Согласно данным Spiegel, у Украины могут закончиться снаряды уже через несколько месяцев. Есть вероятность, что получить боеприпасы можно будет и в странах арабского мира. У некоторых из них есть большие запасы. Также необходимые для Украины боеприпасы есть на Балканах и в Африке.

По оценкам, Украине потребуется не менее 200 тысяч выстрелов в месяц, чтобы продолжать борьбу с российскими войсками, средний ежедневный расход снарядов которых может быть в три-пять раз больше, чем у ВСУ.

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НАТО Чехия Петр Павел новости Чехии
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