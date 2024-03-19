Путин использует "рекордную победу" на "выборах" для затяжной войны в Украине – ISW

Путин и его приспешники утверждают, что высокая общественная поддержка Путина продемонстрировала единство России и доверие к хозяину Кремля.

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Как Путин использует свою "рекордную победу" на выборах / Коллаж: Главред, фото: скриншот, SOTA

Российский диктатор Владимир Путин попытается использовать свою "победу с рекордным результатом" на так называемых выборах президента РФ как предпосылку для затяжной войны в Украине. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Эксперты ISW отмечают, что Путин и высокопоставленные российские чиновники утверждали, что рекордная явка избирателей и высокая общественная поддержка диктатора продемонстрировали единство России и доверие к хозяину Кремля.

Аналитики института также считают, что российские оккупационные чиновники, вероятно, сфальсифицировали рекордно высокую поддержку Путина в оккупированной Украине и, вероятно, заставляли украинских граждан участвовать в "выборах", которые по своей сути были принудительными.

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Также специалисты добавляют, что Путин, вероятно, продолжает усилия по созданию информационных условий для оправдания длительной оккупации территорий Украины под видом "защиты" гражданского населения, которое находится в опасности только из-за российского вторжения.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Выборы президента России 2024

18 марта российский Центризбирком заявил, что Путин победил на президентских выборах, набрав 87,28% голосов.

По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, явка избирателей на выборах в России была рекордной и составила 77,44%.

Кроме того, комиссия заявила, что Путин получил от 88,12 до 95,23 процента голосов в оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

Окончательные результаты голосования в России подведут 21 марта.

Заявления Путина

Во время пресс-конференции в своем штабе после завершения голосования на выборах президента России диктатор заявил, что во время своего нового президентского срока будет решать задачи войны против Украины, укреплять армию. Кроме того, он заявил о планах создать "санитарную зону" в Украине.

Путин отказался сообщить какие-либо подробности, но сказал, что такая зона, возможно, должна быть достаточно большой, чтобы предотвратить попадание вооружений иностранного производства на российскую территорию.

Путин также впервые прокомментировал смерть российского оппозиционного политика Алексея Навального и впервые публично произнес вслух его фамилию.

"Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди уходили из жизни в местах лишения свободы. А разве в США этого не бывало?Бывало и неоднократно", – цинично заявил он.

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