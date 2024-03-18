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Путин цинично прокомментировал смерть Навального, впервые назвав его фамилию

Анна Ярославская
18 марта 2024, 10:19
Диктатор подтвердил, что за несколько дней до гибели Навального получил предложение обменять оппозиционера на людей, которые находятся в заключении на Западе.
Владимир Путин, Алексей Навальный
Путин прокомментировал гибель Навального / Коллаж: Главред, фото: скориншот, twitter.com/Kira_Yarmysh

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал смерть российского оппозиционного политика Алексея Навального и впервые публично произнес вслух его фамилию.

На пресс-конференции в своем штабе после завершения голосования на президентских выборах в России Путин заявил, что смерть Навального — печальное событие, но "это случается", передает ВВС.

Журналист американского телеканала NBC Кир Симммонс задал Путину вопрос: "Эван Гершкович провел эти выборы в тюрьме, Борису Надеждину, который против вашей войны в Украине, не разрешили с вами соревноваться, а Алексей Навальный погиб в одной из ваших тюрем во время вашей кампании. Господин президент, вы это называете демократией?".

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В ответ кремлевский диктатор цинично сказал: "Это жизнь".

"Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди уходили из жизни в местах лишения свободы. А разве в США этого не бывало?Бывало и неоднократно", – добавил Путин.

Недопуск Надеждина он связал с неудовлетворительной работой штаба политика. А о деле Эвана Гершковича Путин не сказал ничего.

Кто такой Эван Гершкович

Эван Гершкович — американский журналист, с января 2022 года репортёр газеты The Wall Street Journal. Работал в России, Украине и других странах постсоветского пространства, пишет Википедия.

В марте 2023 года Гершкович был арестован в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже, что стало первым случаем ареста американского журналиста в России по этому обвинению с 1986 года.

Кто такой Борис Надеждин

Борис Надеждин — российский политический деятель, преподаватель, кандидат физико-математических наук.

Основатель и президент Фонда "Институт региональных проектов и законодательства" (с 2001). Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации III созыва (1999—2003), пишет Википедия.

31 октября 2023 года Надеждин объявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы 2024 года. 28 декабря 2023 года ЦИК допустил Надеждина к сбору подписей в свою поддержку и разрешил открыть избирательный счёт. Однако 8 февраля 2024 года Надеждину было отказано в регистрации кандидатом на пост президента РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что в стране-агрессоре РФ не существует никакого избирательного процесса, а также так называемых оппозиционных кандидатов.

"Надеждин – это не оппозиционный кандидат. Это максимально "махровый", кириенковский кандидат (первый заместитель руководителя администрации Владимира Путина Сергей Кириенко – ред.)", - подчеркнул он.

Что Надеждин говорил о Крыме

Борис Надеждин, который называет себя оппозиционным к существующему кремлевскому режиму, заявлял, что Украина не сможет вернуть захваченный РФ Крым.

"Россия во главе с Путиным думает, что можно победить военным путем. И Украина во главе с Зеленским тоже думает, что можно вернуть Крым военным путем и так далее… Это абсолютно невозможно – ни то, ни другое", - сказал он в одном из интервью.

Также кремлевский диктатор подтвердил, что за несколько дней до гибели Навального получил от некоего человека предложение обменять оппозиционера на людей, которые находятся в заключении на Западе, и сразу согласился на эту идею. О том, что Путину предлагали такую сделку, ранее рассказали соратники Навального.

Смотрите видео - Путин впервые прокомментировал смерть Навального:

Скриншот

Смерть Навального - что известно

Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный умер в исправительной колонии. Об этом 16 февраля сообщило тюремное ведомство по Ямало-Ненецкому автономному округу. Как писали российские пропагандистские СМИ, у Навального внезапно оторвался тромб.

17 февраля пресс-секретарь российского оппозиционера Кира Ярмыш официально подтвердила смерть политика.

"Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении, выданном матери Алексея", – написала она в Twitter.

Руководители ведущих институтов Европейского Союза отреагировали на смерть Алексея Навального. Они заявили, что за его смерть несет ответственность российский режим.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что смерть российского оппозиционера наступила из-за отрыва тромба.

"Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, он реально погиб от тромба", – заявил Буданов.

24 февраля российские тюремщики наконец отдали тело оппозиционного политика Алексея Навального его матери.

1 марта в Москве состоялись похороны Навального. Политика похоронили в Москве на Борисовском кладбище. Проститься с ним пришли тысячи человек.

Как сообщал Главред, по время этой же пресс-конференции российский диктатор заявил, что во время своего нового президентского срока будет решать задачи войны против Украины, укреплять армию. Кроме того, он заявил о планах создать "санитарную зону" в Украине.

Путин отказался сообщить какие-либо подробности, но сказал, что такая зона, возможно, должна быть достаточно большой, чтобы предотвратить попадание вооружений иностранного производства на российскую территорию.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в России не будет классической революции ценностного плана - там будет классический российский бунт.

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новости России Владимир Путин Алексей Навальный смерть Навального
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