Путин исчезнет, РФ ждет неуправляемый бунт - Подоляк

В России нет инфраструктурной оппозиции. Есть лишь диссидентское движение, поэтому классическая революция там невозможна.

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В России будет неуправляемый бунт, считает Михаил Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скрин

В стране-агрессоре РФ не может произойти полноценная революция и смена власти. Скорее всего, там случится неуправляемый бунт. Такое мнение в интервью 24 каналу озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, в России нет инфраструктурной оппозиции. Есть лишь диссидентское движение - люди, которые постоянно занимают ту или иную антивоенную, антипутинскую оппозицию. Но именно оппозиции, которая готова выстроить что-то, что будет выглядеть достаточно альтернативно к существующей сегодня силовой путинской вертикали в самой России, там нет.

"В России не будет классической революции ценностного плана, где постепенно будут производить тезисы, нарабатывать сети, агитаторов и так далее. В России будет классический российский бунт", - считает советник Офиса президента. видео дня

По его прогнозу, в разных регионах РФ будут появляться группы людей с оружием, которые научились убивать на территории Украины, но поняли, что войну проиграли.

"Люди с оружием, эти все "герои СВО" вернутся для того, чтобы произвести перераспределение на фоне резкого ослабления государственных институций", - считает Подоляк.

По словам Подоляка, в России будет неуправляемый бунт.

"И чем они пойдут заниматься? В момент ослабления государства как такового, в этот период они захотят, воспользовавшись своей силой, через насилие произвести перераспределение регионального влияния, регионального состояния, всего, что есть в регионах. И так же это будет происходить в Москве, Питере и где угодно. Путин исчезнет. Я вам точно говорю, что мы его точно не найдем в момент, когда начнутся эти проблемы в России. Но это не революция. Это невозможно разбудить", — считает советник главы ОП.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Бунт в России

В экономике страны-агрессора России из-за войны происходят негативные процессы, которые рано или поздно приведут к неконтролируемому обвалу. Сейчас русские еще верят в "доброго царя", но потом произойдет великий русский бунт. Россияне могут выйти на протесты из-за роста цен и других процессов в российской экономике. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Публицист Марат Гельман также рассказал о возможных внутренних переворотах и назвал сценарии бунта в России. По его словам, в первую очередь, на это способна чеченская армия. Причем предана она главе Чечни Рамзану Кадырову, а не кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в РФ возможен новый военный мятеж. Однако новый бунт в РФ не будет направлен против диктатора Владимира Путина.

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