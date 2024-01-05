"В РФ начнется бунт": Жданов сказал, какая причина заставит россиян выйти против Путина

Пока русские еще верят в доброго царя, но экономическая ситуация в стране-агрессоре все больше обостряется, и когда-то произойдет неконтролируемый обвал.

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Жданов сказал, какая причина может заставить россиян выйти против Путина/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

В экономике страны-агрессора России из-за войны происходят негативные процессы, которые рано или поздно приведут к неконтролируемому обвалу. Сейчас русские еще верят в "доброго царя", но потом произойдет великий русский бунт.

Россияне могут выйти на протесты из-за роста цен и других процессов в российской экономике. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

По его словам, поражение российских войск в Украине может стать тем импульсом, который запустит процесс распада России.

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"Прежде всего потому что война высасывает все ресурсы. Посмотрите хотя бы, что в России происходит с ценами, например, на те же яйца. В чем смерть Чахлика Бессмертного – в яйце. Центробанк РФ говорит о том, что годовая инфляция составляет 7%, хотя на самом деле она на уровне 25%. На пресс-конференции Путина мне больше всего понравился такой вопрос: "Почему наша действительность не совпадает с вашей реальностью?". Этот вопрос очень хорошо иллюстрирует происходящее", – отметил Жданов.

Военный эксперт отмечает, что когда РФ начала войну, то она "включила печатный станок, печатает деньги миллионами", и эти деньги раздает участникам "СВО". При этом внутри РФ из-за отсутствия товаров бытового потребления и продовольственной корзины растут цены.

"Себестоимость товаров растет, потому что страна производит танки и боеприпасы, а не продукты питания и прочее. И зарплаты вроде бы растут. Но этот перекос в товарообороте дает гигантскую инфляцию, и это только начало. Будет еще обвал, причем неконтролируемый. Сейчас русские еще верят в доброго царя, а потом будет "российский бунт, бессмысленный и беспощадный", когда люди выйдут на улицы", – прогнозирует Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Напомним, ранее журналист спрогнозировал, когда сменится власть в РФ. Журналист, писатель, публицист и главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник отмечает, что глава Кремля планирует править в РФ, пока он жив. Но в Кремле уже началась подковерная возня двух бригад.

Также ранее сообщалось, что Путин опасается наступления на Москву. В стране-агрессоре России решили усилить еще одну силовую структуру после мятежа Евгения Пригожина, отметили в Министерстве обороны Великобритании.

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