В Москве похороны Навального: тысячи людей возле храма выкрикивают 'Нет войне'

С самого утра в Москве возле храма и на кладбище патрулирует большое количество полиции.

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В Москве проходят похороны Алексея Навального / коллаж: Главред, фото: twitter/teamnavalny, скриншот: видео

Сегодня, 1 марта, в Москве проходят похороны российского оппозиционера Алексея Навального. С самого утра на территории Борисовского кладбища в районе Марьино патрулируется полицией, оцеплены металлическими ограждениями соседние районы.

Известно, что отпевание начнется в 14:00 по московскому времени, погребение в 16:00. К храму иконы Божьей матери "Утоли моя печали" выстроилась большая очередь из желающих проститься с Навальным, передает Euronews.

Люди скандируют: "Ты не боялся и мы не боимся!", "Навальный!", "Нет войне" и хлопают в ладоши.

видео дня

На прощание приехали послы США Линн Трейси, Германии Александр Граф Ламбсдорфф, Франции Пьер Леви и дипломатические представители некоторых других стран Евросоюза.

Похороны Навального в Москве / скриншот: Телеграмм

Смотрите видео, как в Москве прощаются с Алексеем Навальным:

Реакция Кремля

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нечего сказать родным Алексея Навального в день его похорон, но при этом напомнил, что "те, кто примет участие в несанкционированных акциях в день похорон Навального, будут нести ответственность по закону".

Смерть Навального: что известно

Напомним, что 16 февраля 2024 года Алексей Навальный умер в российской тюрьме. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного.

Стало известно последнее расследование Навального, после которого его посадили. Российский оппозиционер опубликовал двухчасовой фильм о роскошном дворце, который, как он утверждал, принадлежит российскому диктатору Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения.

24 февраля российские тюремщики наконец отдали тело Алексея Навального его матери. О передаче тела родным сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и отметила, что власть может мешать провести его так, как этого хочет семья.

В России ритуальные агентства отказываются проводить похороны Навального. Пресс-секретарь Навального объяснила, что агентства отказывались, аргументируя это отсутствием свободного помещения, другие же прямо заявляли, что им запретили работать с командой покойного Навального.

Кто такой Алексей Навальный Российский оппозиционный политик, общественный деятель и юрист украинского происхождения. Стал известным как организатор демонстраций против коррупции в России, а также против президента Владимира Путина и его правительства. Wall Street Journal описал Навального как "человека, которого Владимир Путин боится больше всего", пишет Википедия. 20 августа 2020 года был отравлен в самолете, когда возвращался из Томска в Москву, впал в кому. 24 августа был перевезен в берлинскую клинику. 22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду. 4 августа 2023 года Московский городской суд приговорил Алексея Навального еще к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинению в создании экстремистского сообщества. Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года, находясь в заключении в исправительной колонии № 3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком округе России.

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