Остин считает вероятной войну НАТО с Россией: появилась реакция Москвы

По словам Остина, следующими жертвами российской агрессии будут страны Балтии.

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Остин побуждает американских законодателей быстрее одобрить Украине следующие пакеты помощи / Коллаж: Главред. Фото: defense.gov, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях оборонного комитета Палаты представителей констатировал, что странам НАТО придется столкнуться с Россией на поле боя, если Украина проиграет.

Остин подчеркнул на важности обеспечения Украиной необходимым количеством вооружения. Важно, добавил он, не допустить ситуации в мире, "где одна страна может перекраивать границы своих соседей и нелегитимно захватывать их суверенные территории".

"Каждый день мы видим, что россияне добиваются постепенных территориальных достижений. Это очень тревожно. Без нашей поддержки украинцы будут уступать в артиллерии, будут в опасности", - сказал Остин.

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Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Министр обороны США считает, что следующими после Украины могут стать уже страны Балтии.

"Они (страны Балтии - Главред) знают Путина. Они знают, на что он способен. И, откровенно говоря, если Украина падет, я действительно верю, что НАТО будет воевать с Россией",- сказал Остин.

Реакция МИД России

Пресс-атташе российского министерства Мария Захарова в свойственной для себя манере назвала Вашингтон "агрессором" и начала ныть, мол, США таким образом "угрожают" России.

"Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Однако теперь все видят, что агрессор - Вашингтон", - жалуется Захарова.

Ситуация на фронте усложняется

Институт изучения войны предупреждает, что российские оккупанты, вероятно, возвращают себе стратегическую инициативу.

Выводы западных экспертов, в частности, подтверждаются почти одновременной потерей контроля ВСУ над рядом населенных пунктов, прилегающих к Авдеевке.

Bloomberg пишет, что украинские чиновники обеспокоены тем, что продвижение российских войск может набрать значительные обороты к лету, если Запад не сможет увеличить поставки боеприпасов. По оценкам украинской разведки, Путин не отказался от своей первоначальной цели по захвату крупных городов, включая Киев и Одессу.

В условиях законодательной неопределенности со следующими пакетами помощи Украине Соединенные Штаты нашли альтернативный источник финансирования для ВСУ. По данным CNN, Министерство обороны США все еще имеет около 4 млрд долларов из президентских фондов, которые могут быть использованы для помощи Украине, что позволяет Пентагону использовать свои собственные ресурсы для поставки военной техники в Киев.

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