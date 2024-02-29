Наступление РФ на Киев: в КГВА высказались о готовности города 'встречать' россиян

Сейчас угроза для Киева "минимизирована", убеждает Попко.

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Путин не отказался от Киева / коллаж: Главред, фото: командование ОС ВСУ, Википедия

Оборона северного направления Киевщины постоянно совершенствуется, рассказал в интервью для ТСН.uа начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В КГВА не сомневаются, что Путин не отказался от намерений захватить украинскую столицу.

"Киев уже длительное время не входит в зону боевых действий. Но эти годы войны научили нас главному - враг не откажется от своих планов уничтожить Украину, а Киев является и будет приоритетной целью №1 для противника. Опыт начала полномасштабного вторжения доказал, что опасность может возникнуть с любого направления. И, в частности, с северного", - ответил он.

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Разведка внимательно следит за силами и средствами противника. Попко отметил, что в Беларуси систематически происходят проверки боевой готовности их вооруженных сил, разноплановые учения и тому подобное.

Сейчас активность российских и белорусских войска, по мнению начальника КМВА, призвана "помешать украинской армии перебрасывать дополнительные силы на фронт, на юг и Восток".

Он подчеркнул, что вокруг Киева создаются и совершенствуются рубежи обороны. Кроме того, войска построили надежные системы огневого поражения противника и инженерных заграждений всех типов.

Битва за Киев 2022 Битва за Киев - одно из ключевых сражений в ходе российского вторжения в Украину в 2022 году. Наступление российских сил на Киев происходило с северо-западного направления, со стороны Чернобыльской зоны отчуждения и Беларуси, бои с российскими ДРГ с начала вторжения происходят преимущественно на обоих берегах Днепра. По состоянию на 1 апреля 2022 года бои велись только за пригород Киева. В самом Киеве бои велись только с диверсионно-разведывательными группировками. Русским войскам было нанесено сокрушительное поражение и силы вторжения были вынуждены отступить. С 1 апреля продолжалась зачистка населенных пунктов от остатков российских группировок, пишет Википедия.

Также Попко убеждает, что в Киевской области достаточно организована противовоздушная и противотанковая оборона.

"Подробная информация по организации рубежей обороны, расположения сил и средств, как происходит наращивание и т.д. - это закрытая информация. Ее не должен знать враг. Поэтому большую часть информации по обороне Киева и Киевщины с северного направления широкой общественности мы раскрыть не можем", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте 29 февраля

Институт изучения войны предупреждает, что российские оккупанты, вероятно, возвращают себе стратегическую инициативу.

Как пишет Bloomberg, украинские чиновники обеспокоены тем, что продвижение российских войск может набрать значительные обороты к лету, если Запад не сможет увеличить поставки боеприпасов. По оценкам украинской разведки, Путин не отказался от своей первоначальной цели по захвату крупных городов, включая Киев и Одессу.

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