"Теряют технику на подъезде к позиции": Евлаш про бои под Часовым Яром

ВСУ доложили обстановку на линиях оборонв вблизи Часового Яра в Донецкой области. Влаг не останавливается и продолжает идти вперед.

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Евлаш про бои под Часовым Яром / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Вблизи Часового Яра Донецкой области Украина установила несколько линий обороны. Они помогут долгое время противостоять российским захватчикам и замедлять их продвижение на этом направлении. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш, пишет "LIGA.net".

По его словам, в районе Часового Яра в Донецкой области настроено несколько рубежей обороны , которые могут помочь сдерживать оккупантов на протяжении длительного времени.

Он объяснил, что большое количество фортификационных, противотанковых и минных ограждений, а также колючая проволока и дистанционное минирование в том числе в тылу - помогут выстоять.

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На одном этом направлении уже возвели два десятка взводных опорных пунктов и бетонные огневые сооружения для длительной борьбы, с которых можно вести огонь.

"Это напоминает ДОТы из Второй мировой. Достаточно много противотанковых рвов нарыто, чтобы тяжелая техника противника не могла свободно пересечь границу. Она там должна останавливаться, а пехота спешиваться,- объяснил спикер.

К тому же, такой вид обороны дает возможность уничтожения и ликвидации вражеской техники, которую оккупанты теряют в количестве 60% техники ещё до подъезда на позиции.

Кто такой Илья Евлаш Евлаш Илья - начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица", капитан. Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика".

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, между боями, которые были в самой Авдеевке, и теми, которые продолжаются сейчас на окраинах города есть большая разница. Сейчас российские войска имеют ограниченные возможности использования авиации на окраинах Авдеевки, но компенсируют это значительным количеством артиллерии и FPV-дронов. Об этом рассказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Также, российские оккупанты на Запорожье повторяют тактику, отработанную на Авдеевском направлении, сообщил в эфире Эспрессо спикер "Легиона Свободы" Константин Денисов. Военный констатировал, что за россиянами - преимущество в артиллерии и авиации.

К тому же, оккупация Авдеевки может быть только началом новой наступательной операции и большой кампании. Об этом рассказал боец 3ОШБр Николай "Макар" каналу Ukrainian Witness.

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