"Нужно готовиться к большим масштабам, это начало": боец 3 ОШБр о наступлении РФ

Захват Авдеевки придал оккупантам сил и эйфории для продолжения наступления. В ВСУ рассказали, чего ожидать от захватчиков.

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Боец 3 ОШБр о наступлении РФ / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53 ОМБ

Оккупация Авдеевки может быть только началом новой наступательной операции и большой кампании. Об этом рассказал боец 3ОШБр Николай "Макар" каналу Ukrainian Witness.

По словам командира штурмовой группы выйти из Авдеевки было правильно, ведь Украина и так потеряла уже очень много за время полномасштабной войны. При этом, он убежден, что захват врагом Адвеевки - это только начало наступления и необходимо готовиться к интенсивному бою в новом организованном наступлении Российской Федерации.

"Начало их какой-то кампании" - говорит "Макар".

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Также военный объяснил, что ВСУ катастрофически нуждаются в оружии, посколько РЭБ и дроны - это необходимость уже Сил обороны. К тому же, он дал свой краткий комментарий о мобилизации, сказав, что люди в армии нужны постоянно.

"Нужно готовиться к большим масштабам", - добавил боец Третьей отдельной штурмовой бригады.

Что известно о 3 ОШБр Соединение Сухопутных войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк превращен в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

Ситуация на Донбасс

Как сообщал Главред, Россия бросила на захват Авдеевки такое количество подразделений оккупантов, которых бы хватило на захват сразу несколько подобных населенных пунктов.

Также, российские оккупационные войска, вероятно, намерены воспользоваться отсутствием хорошо защищенных позиций у украинских военных на Авдеевском направлении и увеличить интенсивность атак. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

При этом, после вывода украинских военных из Авдеевки россияне пытаются перехватить инициативу на этом направлении фронта. Сейчас продолжаются тяжелые бои. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо"сообщил военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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