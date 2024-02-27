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Обороняла Авдеевку два года: первая бригада отошла на ротацию

Ангелина Подвысоцкая
27 февраля 2024, 21:00
На ротацию пошли бойцы 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
ВСУ
Бригада, которые два года обороняла Авдеевку, отошла на ротацию / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

В Украине первая бригада отошла на ротацию после двух лет участия в боевых действиях. Речь идет о 110-й отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Об этом говорится на странице бригады в Facebook.

Бойцы из этой бригады два года обороняли Авдеевку.

"Мы выходим на отдых. Выходим с высоко поднятой головой. За два года противостояния наконец ротация. Мы будем набираться сил, чтобы снова бить врага. Подразделениям, которые нас изменили, желаем выдержки и как можно больше уничтожить россиян", - говорится в сообщении.

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Что известно о 110-й ОМБр?

110-я отдельная механизированная бригада - соединение механизированных войск Сухопутных войск ВСУ. Она входит в состав Корпуса резерва и носит имя Марка Безручко - военачальника УНР. В марте 2022 года подразделения бригады заняли оборону в районе Авдеевки. Бригада успешно отражала атаки российских оккупантов. 16 февраля 2024 года украинские бойцы были вынуждены отойти с позиции "Зенит", а 17 февраля бригада вышла из окруженной Авдеевки. Об этом сообщает Википедия.

Выход ВСУ из Авдеевки

Ночью 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

В Пентагоне прокомментировали уход украинских сил из Авдеевки, назвав это решение "стратегическим". По словам заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх, защитников Украины вывели из города для сохранения артиллерии и снарядов, которых критически не хватает без помощи США.

Захват Авдеевки Россией считается важным показателем изменения хода полномасштабной войны, которая продолжается уже почти полные два года, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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