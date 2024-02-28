Хватило бы на несколько городов: Жорин сделал заявление о потерях РФ в Авдеевке

Однако в ВСУ сознают, что враг на свои потери не обращает внимания.

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ВСУ потеряли Авдеевку, а россияне развивают наступление на Донецком направлении / коллаж: Главред, фото: instagram/ libkos, скриншот: deepstatemap

Россия бросила на захват Авдеевки такое количество подразделений оккупантов, которых бы хватило на захват сразу нескольких подобных населенных пунктов.

А однако Россия не учитывает количество потерь, поскольку имеет "еще очень много" ресурса, раскрыл детали относительно масштабных потерь врага в битве за этот город майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в Telegram.

"Количества подразделений РФ, которые задействовали для взятия Авдеевки, на самом деле хватило бы для захвата нескольких подобных населенных пунктов. Да, они понесли и продолжают нести потери в бешеном количестве, однако ресурса имеют еще очень много", - написал он. видео дня

Какие потери российских войск за два года войны в Украине? В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - по меньшей мере 100 тыс. оккупантов. По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, около 350 000 человек погибли и ранены.

Жорин уточнил, что подразумевает под большими потерями россиян на Авдеевском направлении.

"Чтобы вы понимали - за сутки они (россияне - Главред) могут привезти на одну позицию по 150-200 новых людей. Их разобьют (неценз. - Главред), на следующие сутки они снова привозят такое же количество", - отметил военный.

Захват Авдеевки

17 февраля украинское командование официально заявило о выходе ВСУ из Авдеевки, где четыре месяца продолжалось непрерывное наступление российских захватчиков.

По словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, после захвата Авдеевки россияне почувствовали эйфорию, а потому увеличили количество штурмов по всей линии фронта.

"Только с вечера до 5 утра было восемь (штурмовых действий - Главред). Очень страшного ничего нет. Фронт выровнялся, и это сейчас помогает. Но все-таки у них - немного эйфория, они думают перехватить время. Тактическая инициатива пока у них в руках", - сказал он.

Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США, ситуацию усугубляло значительное сокращение в ВСУ боеприпасов, чтобы отражать атаки врага. Институт изучения войны предупреждает, что российские оккупанты, вероятно, возвращают себе стратегическую инициативу.

Выводы западных экспертов, в частности, подтверждаются почти одновременной потерей контроля ВСУ над рядом населенных пунктов, прилегающих к Авдеевке.

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