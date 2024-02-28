24 февраля будет повторяться: Буданов назвал условие окончания войны с Россией

Буданов отмечает, что нужно подготовить новый международный договор о безопасности и обеспечить реальные механизмы его выполнения в случае агрессии.

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Буданов назвал условие окончания войны с Россией / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

В войне против России стратегически важным для Украины есть не только возможность восстановления границ 1991 года, но и полный распад страны-агрессора. Однако из-за огромных размеров России это возможно лишь вследствие внутренних процессов. Такую позицию высказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в своем интервью для издания NV.

"При других обстоятельствах утро 24 февраля 2022 года для Украины будет повторяться с регулярной периодичностью. Ведь само существование украинской нации и украинского государства уже почти 400 лет стоит поперек горла российскому диктатору и его холопам", – пояснил разведчик.

Для того чтобы избежать повторения подобного сценария, он считает, что необходимо создать новую систему безопасности, которая будет включать "новый международный договор и новые механизмы для его выполнения".

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"И если первый пункт – подготовка и подписание нового соглашения о безопасности – очевидно, получит поддержку подавляющего большинства стран мира, за исключением разве тоталитарных или автократических режимов, то второй пункт – обеспечить его выполнение – воплотить на практике гораздо сложнее", – отметил Буданов.

Он подчеркивает, что главное - привлечь Россию к ответственности, заставить ее возместить все убытки, отказаться от ядерного оружия и установить полный международный контроль над российской атомной энергетикой.

"Реализация потребует и создания международных сил безопасности на постоянной основе. И здесь я считаю, должно быть определено особое место для украинских военных, которые получили неоценимый военный опыт в противостоянии агрессии РФ", – подытожил глава ГУР.

Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Прогнозы Буданова относительно войны России против Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты могут вскоре начать процесс делигитимизации власти в Украине. Об этом сообщил начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В 2024 году российских оккупантов в Крыму могут ожидать новые неприятности. Такое заявление сделал руководитель ГУР Минобороны РФ генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

В 2025 году Вооруженные Силы Украины планируют провести контрнаступательную операцию, если государство сможет выдержать и защитить себя в 2024-м. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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