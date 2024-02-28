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В 1 из областей Украины запретили приближаться к границе: кого это касается

Юрий Берендий
28 февраля 2024, 13:38
Новые ограничения вступили в силу с 22 февраля 2024 года на территории 3 районов Черновицкой области.
В 1 из областей Украины запретили приближаться к границе: кого это касается
Пограничники ввели дополнительные режимные ограничения / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Пограничники Черновицкой области усилили режимные ограничения в регионе из-за роста попыток незаконного пересечения границы. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Черновицкого пограничного отряда.

Там отметили, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину на участке государственной границы в Черновицкой области фиксируется увеличение попыток граждан призывного возраста (18-60 лет) пересечь границу незаконно.

"С целью обеспечения надежной охраны государственной границы и недопущения незаконного пересечения государственной границы гражданами Украины призывного возраста, приказом начальника Черновицкого пограничного отряда имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича от 22 февраля 2024 года № 549-АГ "О введении дополнительных временных режимных ограничений", введены дополнительные временные режимные ограничения", - говорится в сообщении.

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В каких громадах будут действовать дополнительные ограничения

Пограничный режим был усилен в межан следующих административных единиц Черновицкой области:

  • Селятинской;
  • Берегометской;
  • Красноильской;
  • Чудейской;
  • Петровецкой;
  • Сучевенской;
  • Каменецкой;
  • Глыбоцкой;
  • Тереблечанской;
  • Тарашанской;
  • Герцаевской;
  • Ванчиковецкой;
  • Мамалыговской;
  • Ливенецкой;
  • Кельменецкой;
  • Сокирянской;
  • Вашковецкой территориальных общин.

В целом новые ограничения действуют в пределах Черновицкого Днестровского и Вижницкого районов Черновицкой области.

Что предусматривает усиление пограничного режима

В вышеупомянутых общинах отныне запрещено:

  • Въезд лиц в определенную полосу местности вдоль государственной границы, включая туризм, отдых, рыболовство, за исключением лиц, постоянно или временно проживающих или работающих в пределах полосы, при условии наличия у них соответствующего разрешения, предоставленного пограничным отрядом. Кроме того, запрет не распространяется на владельцев земельных участков, которые находятся в пределах полосы, при условии наличия у них соответствующего разрешения, предоставленного пограничным отрядом.
  • Лицам призывного возраста (от 18 до 60 лет), в том числе и лицам, призванным на действительную срочную службу в Вооруженные Силы Украины и другие, образованные в соответствии с законами Украины, воинские формирования, въезжать, передвигаться в пределах пограничной полосы без личных документов, удостоверяющих личность, документов, разрешающих передвижение в зоне пограничного района. Также отмечается, что при себе гражданин должен иметь документы, подтверждающие факт пребывания таких лиц на воинском учете (в том числе удостоверений действующих военнослужащих) или документов, подтверждающих снятие с воинского учета;
  • Движение транспортных средств запрещено в контролируемых пограничных районах во время действия комендантского часа, за исключением лиц, въезжающих в пограничную полосу для пересечения государственной границы в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу. Ограничение не распространяется также на лиц (водителей грузовых автомобилей и сопровождающих их лиц), которые въезжают в пограничную полосу для осуществления мультимодальной перевозки;
  • Скопление транспортных средств (более двух) и осуществлять длительные остановки транспортных средств (дольше 20 минут), которые не связаны с техническими неисправностями, на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок;
  • Проведение сельхозработ и других типов работ возможно только при условии заблаговременного информирования подразделения охраны государственной границы об их проведении и при наличии у них соответствующего разрешения предоставленного пограничным отрядом;
  • Запрещено передвигаться транспортными средствами (за исключением техники и оборудования для агропромышленного комплекса, а также структур, выполняющих функции государства) по дорогам, которые не включены в реестр автомобильных дорог и ведут к государственной границе;
  • Запрещено водителям транспортных средств, начальникам поездов и проводникам вагонов, подвозить в пограничную полосу и вывозить из нее лиц, не имеющих документов, удостоверяющих личность гражданина Украины;
  • Запрещено заниматься охотой и перевозить оружие и любые средства активной обороны в транспортных средствах без соответствующих разрешений;
  • Использование приборов ночного видения, тепловизионной техники и радиостанций запрещено, кроме случаев, когда они установлены на специальной технике или транспортных средствах специализированного назначения, которые зарегистрированы в установленном порядке;
  • Использование и осуществление полетов легкомоторных, беспилотных летательных аппаратов до окончания правового режима военного положения;
  • Запрещено пребывание лиц на расстоянии ближе 5000 метров до государственной границы за пределами населенных пунктов без соответствующего разрешения, за исключением лиц, занятых в проведении сельскохозяйственных работ или находящихся на частных участках или на автомобильных дорогах общего пользования.

Выезд мужчин за границу во время военного положения

В Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение. Одним из главных запретов особого периода является запрет на выезд за границу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что правила пересечения границы регулируются постановлением правительства №57 и четко определяют условия пересечения границы во время действия военного положения и категории людей, которым можно пересекать границу, сообщает Hromadske.

Выезд за границу во время военного положения

Напомним, как ранее сообщал Главред, народные депутаты предлагают разрешить всем украинским мужчинам, имеющим военное обязательство, пересекать границу. Однако для этого они должны перечислить денежный взнос в поддержку Вооруженных Сил Украины. Соответствующий законопроект №8029 был зарегистрирован в Верховной Раде. Его автором является народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

В Раде предлагают ввести уголовное наказание для лиц, которые незаконно пересекают границу во время мобилизации. По этому законопроекту, который имеет номер 10453 и был предложен народными депутатами от фракции "Слуга народа", такие лица могут быть заключены на срок от 3 до 5 лет.

Порядки пересечения границы для мужчин, которые имеют законные основания для выезда, стал более жестким в Украине. Свидетели на границе сообщают, что у многих мужчин призывного возраста, имеющих право на выезд за границу, требуют дополнительные документы.

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мобилизация война в Украине
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