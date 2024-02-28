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Франция может отправить войска в Украину, но есть нюанс

Елизавета Бельмас
28 февраля 2024, 14:00
Во Франции заявили о возможной готовности отправить свои войска в Украину во время военного положения.
Франция может отправить войска в Украину
Франция может отправить войска в Украину / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Public Domain Archive

Вчера, 26 февраля, на саммите в поддержку Украины президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что возможность отправки западных войск в Украину исключать не стоит. Сегодня, 27 февраля, слова президента объяснил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн. Об этом сообщили в редакции Reuters.

Министр прокомментировал заявление Макрона и добавил, что войска отправленные в Украины могут выполнять определенные нужды, однако есть нюанс - они не могут касаться фронта.

Вооруженные силы Франции

Согласно данным Википедии, Вооружённые силы Французской Республики — формирование Французской Республики, созданное для вооружённой защиты её интересов и территорий, в том числе и заморских. В целом, Франция является одной из немногих стран, в составе вооружённых сил которой есть почти полный спектр современных вооружений и военной техники собственного производства — от стрелкового оружия до ударных атомных авианосцев (которые, кроме Франции, есть только у США). Численность французской армии на 2022 год составляла 203 250 человек.

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По его словам, эти определенные нужды могут быть разминированием, киберзащитой или производством оружия на территории Украины.

"Мы должны рассмотреть новые действия для поддержки Украины. Они должны отвечать очень конкретным потребностям", - добавил Сежурн.

Он объяснил, что данные действия могут требовать находиться на украинской территории, не переступая при этом границы фронта.

"Ничего нельзя исключать. Это была и остается сегодня позиция президента", – добавил он.

При этом, французские дипломаты убеждены, что Макрон специально разжигает дискуссию на этот счет, несмотря на то, что никаких конкретных планов нет. Данное заявление президента спровоцировало союзников заявить о неготовности отправлять свои войска в Украину.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, американские аналитики Института изучения войны утверждают, что российские военные силы продвинулись к западу от Бахмута на фоне продолжения позиционных боев. Аналитики, ссылаясь на российские источники, заявляют в свежем отчете ISW, что российские войска якобы продвинулись на Северную и юго-восточную окраины Ивановского и двигаются к центру населенного пункта.

Также, российские оккупанты продолжают атаки вокруг Авдеевки, чтобы лишить украинские силы передышки, которая позволила бы Силам обороны создать более прочную линию обороны в непосредственной близости от города. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Помимо прочего, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что после захвата Авдеевки в Донецкой области россияне почувствовали эйфорию, а потому увеличили количество штурмов по всей линии фронта.

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война в Украине Франция Эммануэль Макрон
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