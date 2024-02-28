Франция может отправить войска в Украину, но есть нюанс

Во Франции заявили о возможной готовности отправить свои войска в Украину во время военного положения.

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Франция может отправить войска в Украину / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Public Domain Archive

Вчера, 26 февраля, на саммите в поддержку Украины президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что возможность отправки западных войск в Украину исключать не стоит. Сегодня, 27 февраля, слова президента объяснил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн. Об этом сообщили в редакции Reuters.

Министр прокомментировал заявление Макрона и добавил, что войска отправленные в Украины могут выполнять определенные нужды, однако есть нюанс - они не могут касаться фронта.

Вооруженные силы Франции Согласно данным Википедии, Вооружённые силы Французской Республики — формирование Французской Республики, созданное для вооружённой защиты её интересов и территорий, в том числе и заморских. В целом, Франция является одной из немногих стран, в составе вооружённых сил которой есть почти полный спектр современных вооружений и военной техники собственного производства — от стрелкового оружия до ударных атомных авианосцев (которые, кроме Франции, есть только у США). Численность французской армии на 2022 год составляла 203 250 человек. видео дня

По его словам, эти определенные нужды могут быть разминированием, киберзащитой или производством оружия на территории Украины.

"Мы должны рассмотреть новые действия для поддержки Украины. Они должны отвечать очень конкретным потребностям", - добавил Сежурн.

Он объяснил, что данные действия могут требовать находиться на украинской территории, не переступая при этом границы фронта.

"Ничего нельзя исключать. Это была и остается сегодня позиция президента", – добавил он.

При этом, французские дипломаты убеждены, что Макрон специально разжигает дискуссию на этот счет, несмотря на то, что никаких конкретных планов нет. Данное заявление президента спровоцировало союзников заявить о неготовности отправлять свои войска в Украину.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, американские аналитики Института изучения войны утверждают, что российские военные силы продвинулись к западу от Бахмута на фоне продолжения позиционных боев. Аналитики, ссылаясь на российские источники, заявляют в свежем отчете ISW, что российские войска якобы продвинулись на Северную и юго-восточную окраины Ивановского и двигаются к центру населенного пункта.

Также, российские оккупанты продолжают атаки вокруг Авдеевки, чтобы лишить украинские силы передышки, которая позволила бы Силам обороны создать более прочную линию обороны в непосредственной близости от города. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Помимо прочего, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что после захвата Авдеевки в Донецкой области россияне почувствовали эйфорию, а потому увеличили количество штурмов по всей линии фронта.

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