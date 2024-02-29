Россияне продвинулись на 6 километров после захвата Авдеевки - разведка Британии

По данным британской разведки, россияне смогли продвинуться на 6 километров западнее оккупированной Авдеевки.

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Разведка Британии проанализировала продвижение РФ после захвата Авдеевки / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 22 отдельная механизированная бригада, deepstatelivemap

Российские оккупационные войска, вероятно, намерены воспользоваться отсутствием хорошо защищенных позиций у украинских военных на Авдеевском направлении и увеличить интенсивность атак. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии от 29 февраля в Twitter.

В отчете отмечается, что территория к западу от Авдеевки является главным направлением наступления российской армии, которая захватила город 17 февраля и удачно продолжает продвигаться, продвинувшись на около 6 км от центра города.

По данным разведки, Россия почти наверняка контролирует несколько сел в этом районе: Ласточкино, Степное и Северное.

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В британской разведке указывают на то, что эти тактические достижения способствуют прежде всего консолидации российских позиций вокруг Авдеевки.

"Россия также, вероятно, стремится нарастить импульс на оси, чтобы воспользоваться тем фактом, что здесь меньше фиксированных, хорошо защищенных позиций и городских территорий, с которых украинские силы могут защищаться", - отмечают в Минобороны Великобритании.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Британии часто анализирует действия на фронте Украины и издает ежедневные сводки.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты продолжают атаковать позиции украинских войск к западу от Авдеевки, чтобы не позволить им восстановить силы и создать прочную оборонительную линию в непосредственной близости к городу. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Вывод украинских сил из сел Степное, Ласточкино и Северное западнее Авдеевки, по словам главы украинского центра безопасности и сотрудничества, военного эксперта Сергея Кузана, не имеет большого влияния на общую обстановку на фронте.

В то же время, российские войска продолжают продвигаться вокруг Авдеевки в Донецкой области. Украинские военные были вынуждены отступить из населенных пунктов Степное и Северное. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

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