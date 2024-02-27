УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Надо признать объективно": эксперт оценил последствия отступления ВСУ возле Авдеевки

Юрий Берендий
27 февраля 2024, 22:23
Эксперт отмечает, что после отвода войск из нескольких сел возле Авдеевки, ВСУ получили возможность равномернее распределить резервы.
'Надо признать объективно': эксперт оценил последствия отступления ВСУ возле Авдеевки
Эксперт оценил последствия от отступления ВСУ из нескольких сел возле Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Вывод украинских сил из сел Степное, Ласточкино и Северное западнее Авдеевки не сможет значительно повлиять на общую ситуацию на фронте и не является чем-то страшным. Об этом сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в эфире телемарафона.

"Нам надо приготовиться, что до конца марта россияне будут проводить непрерывные атаки. То есть, они сразу из Авдеевки фактически применяют те же силы, резервы для того, чтобы продолжать атаковать наши позиции", – пояснил он.

Эксперт считает, что уход от сел Ласточкино, Степное и Северное не является критическим, поскольку состоялся по плану. Эти села фактически остаются в серой зоне между украинскими оборонительными позициями и россиянами.

видео дня

"Наша новоотстроенная линия обороны остается стоять прочно, и через нее враг не проходит по состоянию на сейчас", – сказал Кузан.

Он также отметил, что после оккупации Авдеевки, российские войска получили преимущество для будущих боевых действий на этом направлении.

"Сейчас самая удобная позиция - это Авдеевка. Надо признать, что именно Авдеевка находилась на возвышенности. И вот это географическое положение давало преимущество нам удерживать этот укрепленный район, и теперь это преимущество в географии принадлежит врагу", – отметил Кузан.

Кузан отмечает, что украинские оборонительные позиции, находящиеся западнее Авдеевки, находятся на низине, что делает их менее удобными.

"Надо это признать объективно. Но благодаря тому, что уменьшилась линия фронта и равномернее распределены наши резервы, нам удается ее удерживать", – подчеркнул эксперт.

Кто такой Сергей Кузан

Военный эксперт, председатель украинского Центра безопасности и сотрудничества

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинская 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко вернулась на ротацию после двух лет участия в боевых действиях.

Заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады, которая известна по последним боям за Авдеевку, предупредил, что будущие военные операции будут сложными, и нация должна быть готова к возможным ситуативным отступлениям.

На Авдеевском направлении силы обороны Украины заблокировали штурмовые группы российских войск на северо-восточных окраинах села Орловка, сообщил отдел связей с общественностью ОСУВ "Таврия".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка
Реклама

Главное за день

Россияне атаковали Одессу "Шахедами": в городе прогремела серия взрывов

Россияне атаковали Одессу "Шахедами": в городе прогремела серия взрывов

22:56 Украина
Усиление наступления РФ, уничтожение Су, войска НАТО в Украине: новости 27 февраля

Усиление наступления РФ, уничтожение Су, войска НАТО в Украине: новости 27 февраля

22:23 Украина
Байден встретился с лидерами Конгресса в Белом доме: появились первые результаты

Байден встретился с лидерами Конгресса в Белом доме: появились первые результаты

21:03 Мир
Все главные новости

Популярное

“Будет очень громко”: названо 7 городов Украины, где начнется “пекло” 16080

"Будет очень громко": названо 7 городов Украины, где начнется "пекло"

Головоломка для внимательных и находчивых: надо за 18 секунд найти букву N 7792

Головоломка для внимательных и находчивых: надо за 18 секунд найти букву N

Враг уже близко : оккупанты приблизились к еще одному городу 7259

"Враг уже близко": оккупанты приблизились к еще одному городу

Гороскоп на завтра 28 февраля 2024: Скорпионам - подстава, Близнецам пора расслабиться 6300

Гороскоп на завтра 28 февраля 2024: Скорпионам - подстава, Близнецам пора расслабиться

Последние новости

22:56

Россияне атаковали Одессу "Шахедами": в городе прогремела серия взрывов

22:23

"Надо признать объективно": эксперт оценил последствия отступления ВСУ возле Авдеевки

22:23

Усиление наступления РФ, уничтожение Су, войска НАТО в Украине: новости 27 февраля

21:59

"Бригады остаются "голыми": Жданов рассказал, когда армия Украины пойдет в контрнаступление

21:49

Что случилось с Кейт Миддлтон: принц Уильям экстренно отказался от важного мероприятия

Если Приднестровье объявит о "присоединении" к РФ, Молдову ждет свой Донбасс - МаринуцаЕсли Приднестровье объявит о "присоединении" к РФ, Молдову ждет свой Донбасс - Маринуца
21:25

Популярный украинский актер впервые признался, что уже 2 года служит в ВСУ

21:20

Три упражнения: как тренируется Дженнифер Энистон для великолепного телаВидео

21:03

Байден встретился с лидерами Конгресса в Белом доме: появились первые результаты

21:00

Обороняла Авдеевку два года: первая бригада отошла на ротацию

Реклама
20:52

Французские войска могут отправить в Украину: в МИД Франции назвали условие

20:48

"Снова фейковые уголовные дела и давление на бизнес": социолог об обысках ГБР в "Синево"

20:29

Шойгу заявил о взятии Крынок: эксперт рассказал, что на самом деле там происходит

20:14

Что нужно съесть 28 февраля, чтобы избавиться от недугов: приметы и запреты дня

20:11

Стоит готовиться к сложным решениям: в 3 ОШБр спрогнозировали ситуацию на фронте

19:56

Отбелит и уничтожит микробы: как идеально постирать полотенца

19:32

Лунный календарь на 28 февраля: к чему стоит подготовиться в начале дня

19:32

Украину "раскалит" до +17: в каких регионах будет теплее всего

19:30

Истинно украинское блюдо: девушка показала, как приготовить качану кашу

19:28

Гороскоп на март 2024: Водолеев ждут судьбоносные события в первый месяц весныВидео

19:10

Мы вошли в критическую фазу войнымнение

Реклама
19:06

"Вышеградская четверка" "вспыхнула" из-за Украины: Орбан отметился странным заявлением

18:48

Операция "Майдан-3": разведка "слила" план РФ по расшатыванию ситуации в Украине

18:40

Пашинский закупал вооружение для армии по вдвое завышенной цене и занимался дискредитацией Госаудитслужбы – расследование

18:25

Вечно молодая: Осадчая показала редкие снимки с мамойФото

18:10

Как скрыть синеву под глазами: девушка показала удачный лайфхак в макияже

18:02

В России ритуальные агентства отказываются проводить похороны Навального

18:02

Полицейские были целью врага: россияне убили правоохранителей на Сумщине

17:55

Поляки задержали Ткача на границе: снимал сюжет о торговле Польши с РФ

17:45

Финансовый гороскоп на март: Девам - проблемы с деньгами, Ракам - неопределенность

17:42

Попали в ловушку: ВСУ заблокировали штурмовые отряды россиян в районе Авдеевки

17:37

"Вы опять промахнулись": звезда "Звездных войн" остроумно утер нос дипломатам РФ

17:14

"Каждая третья рота - штурмовая": в ВСУ спрогнозировали наступление россиян на Харьков

17:08

У хирурга, которого защищал Киркоров, умер известный российский продюсер

16:58

РФ может пойти на крайние шаги: в Молдове предупредили об угрозе из Приднестровья

16:56

Медведева "порвало" от предложения Макрона ввести в Украину войска НАТО

16:44

Сделал приятно: диктатор Путин засыпал любовницу подарками

16:39

Как вырастить киви дома: тропический сад на подоконнике

16:35

"Много предателей": эксперт рассказал, кто "слил" информацию о контрнаступлении ВСУ

16:34

"Будет реванш": украинцам раскрыли неожиданный сценарий окончания войныВидео

16:20

Стабилизировали оборону в 3 точках: генерал рассказал об успехе в районе Авдеевки

Реклама
16:16

Наступление врага продолжается: ВСУ подтвердили отход от двух населенных пунктов

16:15

Украину накроет антициклон: синоптик сказала, где будет +17, а где морозы

15:56

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию говорить о "формуле мира " и пленныхФото

15:55

Больше нет самолета: украинские силы уничтожили еще один российский Су-34

15:54

Украинский голос Dota 2 Роман "Skevich" Паскевич — внутри игры вместе с FAVBET реклама

15:40

"Будет очень громко": названо 7 городов Украины, где начнется "пекло"

15:36

"Это ультиматум": Лавров истерит и-за предложения Зеленского по "саммиту мира"

15:29

Почему РФ не поднимает в воздух другие самолеты А-50: в ВСУ назвали причину

15:22

Генштаб уточнил потери РФ после слов Зеленского: как подсчитывают данные

15:20

"Езжай домой в Россию": Орбану и Фицо устроили "горячий" прием в Чехии

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять