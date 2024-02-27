'Надо признать объективно': эксперт оценил последствия отступления ВСУ возле Авдеевки

Эксперт отмечает, что после отвода войск из нескольких сел возле Авдеевки, ВСУ получили возможность равномернее распределить резервы.

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Эксперт оценил последствия от отступления ВСУ из нескольких сел возле Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Вывод украинских сил из сел Степное, Ласточкино и Северное западнее Авдеевки не сможет значительно повлиять на общую ситуацию на фронте и не является чем-то страшным. Об этом сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в эфире телемарафона.

"Нам надо приготовиться, что до конца марта россияне будут проводить непрерывные атаки. То есть, они сразу из Авдеевки фактически применяют те же силы, резервы для того, чтобы продолжать атаковать наши позиции", – пояснил он.

Эксперт считает, что уход от сел Ласточкино, Степное и Северное не является критическим, поскольку состоялся по плану. Эти села фактически остаются в серой зоне между украинскими оборонительными позициями и россиянами.

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"Наша новоотстроенная линия обороны остается стоять прочно, и через нее враг не проходит по состоянию на сейчас", – сказал Кузан.

Он также отметил, что после оккупации Авдеевки, российские войска получили преимущество для будущих боевых действий на этом направлении.

"Сейчас самая удобная позиция - это Авдеевка. Надо признать, что именно Авдеевка находилась на возвышенности. И вот это географическое положение давало преимущество нам удерживать этот укрепленный район, и теперь это преимущество в географии принадлежит врагу", – отметил Кузан.

Кузан отмечает, что украинские оборонительные позиции, находящиеся западнее Авдеевки, находятся на низине, что делает их менее удобными.

"Надо это признать объективно. Но благодаря тому, что уменьшилась линия фронта и равномернее распределены наши резервы, нам удается ее удерживать", – подчеркнул эксперт.

Кто такой Сергей Кузан Военный эксперт, председатель украинского Центра безопасности и сотрудничества

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинская 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко вернулась на ротацию после двух лет участия в боевых действиях.

Заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады, которая известна по последним боям за Авдеевку, предупредил, что будущие военные операции будут сложными, и нация должна быть готова к возможным ситуативным отступлениям.

На Авдеевском направлении силы обороны Украины заблокировали штурмовые группы российских войск на северо-восточных окраинах села Орловка, сообщил отдел связей с общественностью ОСУВ "Таврия".

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