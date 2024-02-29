Ограничения на переводы между картами: какие лимиты у ПриватБанка и "Моно"

Банки в Украине устанавливают лимиты для денежных переводам с карты на карту, чтобы противодействовать мошенничеству и отмыванию денег.

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Какие лимиты у ПриватБанка и "Моно" по переводам с карты на карту? / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Банки в Украине уже некоторое время устанавливают лимиты для денежных переводов с карты на карту, чтобы противодействовать мошенничеству и отмыванию денег. Ограничиваются не только суммы переводов, но и количество транзакций. Однако эти лимиты различаются в зависимости от финучреждения, сообщает портал "Обозреватель".

Ограничение переводов в ПриватБанке: максимальная сумма и число операций

Основные лимиты на переводы между физическими лицами в государственном ПриватБанке установлены на разном уровне в зависимости от того, получает клиент деньги или отправляет. Однако в любом случае при переводе действует ограничение 29 999 грн за один платеж.

Кроме того, крайне важно, куда будет перевод – по Украине или за границу.

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Так, для отправителя действуют такие ограничения:

по Украине в месяц разрешено 200 транзакций на общую сумму не более 1 млн грн;

за границу можно совершить не более 20 переводов в месяц на общую сумму не выше 100 тыс. грн.

Для получателя лимиты все несколько иначе:

по Украине в месяц разрешено 350 транзакций на общую сумму не более 1 млн грн;

из-за границы можно получить не более 50 переводов в месяц на общую сумму не выше 399 999 грн.

Ограничения в Monobank: сколько можно перекинуть с карточки на карту

Лимит на переводы между физическими лицами в Монобанке установили следующим образом:

можно перевести на карту украинского банка за одну операцию до 60 тысяч гривен;

лимиты на число операций (в день – 50 шт., за 4 дня – 100 шт., в месяц – 150 шт);

Максимальная сумма, которую можно перевести в месяц, определяется лимитом платежных систем: MasterCard – не более эквивалента 10 тысяч долларов США по курсу Нацбанка, Visa – не более эквивалента 25 тысяч долларов США по курсу НБУ.

для P2P переводов на иностранные карточки за одну операцию можно перевести до 30 тысяч грн в эквиваленте, но не менее одного доллара /одного евро/одной гривны (разрешено 5 таких операций в неделю и 10 в месяц);

для переводов за границу через систему SWIFT действует лимит Нацбанка на инвестиции за границу, а переводы внутри этого лимита проводятся при наличии подтверждающих документов (сумма операций не должна превышать 200 тысяч евро в календарный год).

SWIFT Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), произносится как СВИФТ) — это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, передает Википедия. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всём мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надёжной форме.

Проблемы у украинцев с ПриватБанком

Напомним, ранее сообщалось о том, что ПриватБанк заблокировал счета клиента, потребовав идентифицировать личность. Мужчина назвал такие действия издевательством, поскольку все его данные известны сотрудникам банка.

Также сообщалось, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.

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