В Украине банки готовы к переписыванию курса доллара: что произошло и стоит ли беспокоиться

До конца текущей недели (заканчивается 18 февраля) банки могут ощутимо изменить наличный курс доллара - в сторону увеличения.

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В Украине банки готовы к переписыванию курса доллара / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pixabay

До конца текущей недели (которая заканчивается 18 февраля) украинские банки могут ощутимо изменить наличный курс доллара к гривне. Причем ‒ неравномерно: снизить в покупке и повысить в продаже. О возможных изменениях рассказал в комментарии порталу "Обозреватель" начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Он отметил: разница ж между курсами купли и продажи будет составлять 0,5-1 грн.

В целом же, подчеркнул банкир, пока очевидных угроз для рынка нет. А в течении текущей недели "все имеющиеся тренды могут быть сохранены".

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"По всем признакам будет продолжаться действие режима "управляемой гибкости", что проявится в частых и разнонаправленных изменениях курсов валют – однако такие изменения не будут угрожающими общей курсовой ситуации. В то же время НБУ попытается максимально уравновесить спрос и предложение, время от времени регулируя их соотношение объемами валютных интервенций", – спрогнозировал ситуацию на рынке Лесовой.

Официальный курс НБУ

Финансовый регулятор резко увеличил официальный курс доллара. На 14 февраля он установил его на уровне 38,13 грн, а это:

сразу на 23 копеек превышает текущий;

всего на 10 копеек меньше исторически максимального ‒ 38,23 грн (который был установлен на 10 января).

Когда выгодно покупать доллар

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Эксперты выдвигают различные сценарии валютного курса в ближайшее время. При это многие сходятся во мнении о том, что можно ожидать определенного изменения курса наличного валют.

Вместе с тем не исключается вариант того, что изменение валютного курса может быть неравномерным: при снижении в покупке и росте в продаже. Как уточняют финансовые аналитики, при планировании вероятности покупки валюты следует учитывать, что коридор курса в банках может составить от 37,3 до 38,8 гривен за доллар.

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