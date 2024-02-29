Мощный удар по скоплению россиян в Оленовке: в ГУР раскрыли детали спецоперации

Военная разведка работает над тем, чтобы обнаруживать места скопления противника.

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ВСУ ликвидировали оккупантов / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что успешный удар по скоплению российских оккупантов в оккупированной Оленовке Донецкой области - это плановая работа украинских сил безопасности и обороны.

В эфире "Радио Свобода" Юсов отметил, что это не первый подобный удар. Что еще - представитель разведки говорит, что аналогичные операции будут происходить и в будущем.

"Это плановая работа украинских сил безопасности и обороны и эффективное использование имеющихся средств. Разведка на местах. Военная разведка работает над тем, чтобы обнаруживать места скопления противника, живой силы и техники. В данной ситуации прекрасно отработана операция, оперативно использована информация и нанесен значительный удар врагу", - подчеркнул Юсов. видео дня

На вопрос, откуда ГУР получает данные о скоплении российских сил на оккупированной территории, он ответил, мол, это "комбинированная история".

"Информация получена из нескольких источников, чтобы убедиться, что она действительно соответствует действительности", - подчеркнул представитель разведки.

ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за сутки / инфографика: Главред

Напомним, что ВСУ мощно ударили по скоплению россиян в Еленовке.Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Еленовке, что в Донецкой области. В результате - 19 мертвых российских оккупантов.

Известно, что ВСУ сокрушили 10 районов скопления россиян. Украинская авиация нанесла сокрушительные удары по 10 районам сосредоточения живой силы врага, а также уничтожила истребитель Су-34 и 3 БПЛА.

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и" Альфы " СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

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