Авиация мощно ударила по врагу: ВСУ сокрушили 10 районов скопления россиян

Украинская авиация нанесла сокрушительные удары по 10 районам сосредоточения живой силы врага, а также уничтожила истребитель Су-34 и 3 БПЛА.

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ВС уничтожили 10 районов скопления живой силы россиян / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, СтратКом ВСУ

За последние сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам, где были сконцентрированы российские оккупанты. Воздушным силам удалось уничтожить вражеский истребитель Су-34. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетным комплексам противника. Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 разведывательные БПЛА", - отметил Генштаб.

Согласно сводке, подразделениями ракетных войск ударили по 5 районам сосредоточения личного состава оккупантов, вооружения и военной техники. Также нанесли удары по 2 складам горюче-смазочных материалов, 3 пунктам управления, 8 артиллерийским средствам и радиолокационной станции противника.

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Несмотря на значительные потери, оккупанты не уменьшают давления и не отказываются от планов по оккупации Украины. Они используют тактику террора и пытаются нанести ущерб как военным, так и гражданским объектам. В результате последних атак были зафиксированы ранения среди гражданских.

"Всего враг нанес 3 ракетных и 84 авиационных удара, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Война в Украине

Как сообщал Главред, Россия перебрасывает свои военные подразделения из Авдеевки на другие направления. Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин отметил, что ситуация напряженная не только на Авдеевском направлении, а сложные бои состоятся на юге и на Харьковском направлении.

Также оккупанты планируют выйти на админграницы Луганской области к псевдовыборам президента России в марте. Главная цель - показать, что удалось вернуть территории, которые Украина освободила. Российские усилия сейчас направлены на Авдеевку, Купянск и Лиман, а основная задача - выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей, заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Кроме этого, по словам бывшего заместителя Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко украинские войска могут начать крупное контрнаступление уже во второй половине 2024 года. Для этого нужно накопить ресурсы и остановить продвижение противника.

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