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Россия отказывается вернуть Украине тела пленных, которые якобы погибли на Ил-76 - Юсов

Руслана Заклинская
1 февраля 2024, 22:12
Статус 65 украинских воинов, которых россияне объявили погибшими при падении Ил-76, не менялся, в Украине их считают военнопленными.
Россия отказывается вернуть Украине тела пленных, которые якобы погибли на Ил-76 - Юсов
Россия не реагирует на запросы о возвращении тел военнопленных, которые якобы погибли на борту Ил-76 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, росСМИ

Украина обращалась к России с требованием возвращения тел военнопленных, которые, по словам РФ, погибли на борту Ил-76. Однако российская сторона пока не реагирует на эти запросы. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Относительно информации о гибели - да, Украина обращалась и продолжает обращаться о передаче тел. Пока российская сторона на это не идет", - отметил Юсов.

По его словам, статус 65 украинских защитников, которых россияне объявили погибшими, остается неизменным. В Украине их до сих пор считают военнопленными.

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"Поэтому остается актуальным требование нашего государства о проведении беспристрастного международного расследования не только обстоятельств падения самолета Ил-76, а что на самом деле находилось внутри - были ли там люди, был ли там боекомплект, кто там находился, кроме экипажа", - добавил представитель ГУР.

Юсов также заявил, что обмен военнопленными, который состоялся 31 января, стал "почти завершением" сорванного обмена в день падения Ил-76. В рамках этого обмена домой вернули украинских воинов, которых должны были обменять еще 24 января. Однако не обменяли 65 человек из списка, которые якобы находились на борту российского самолета.

Падение Ил-76

Напомним, 24 января российские СМИ сообщили о падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ. По данным оккупантов, все люди на борту погибли. Российские пропагандисты утверждают, что на борту самолета якобы находились украинские военные, которых должны были обменять.

Позже ГУР подтвердило, что в этот день планировался один из крупнейших за все время войны обменов пленными с Россией. Юсов также отметил, что пока Украина не может точно установить, кто был на борту российского военного самолета Ил-76.

Как сообщал Главред, Россия с задержкой предоставила список пленных, которые якобы находились в самолете. Координационный штаб подтвердил, что 65 украинских защитников из российского списка должны были обменять 24 января. Однако, по словам главы Координационного штаба Кирилла Буданова, нет достаточных доказательств присутствия украинских военнопленных на борту самолета, а версия российской пропаганды относительно их перевозки вызывает сомнения.

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