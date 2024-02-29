На Запорожье 'горячо', россияне воссоздают 'авдеевские события' - боец ВСУ

Российские оккупанты на Запорожье повторяют тактику, отработанную на Авдеевском направлении, сообщил в эфире Эспрессо спикер "Легиона Свободы" Константин Денисов.
Военный констатировал, что за россиянами - преимущество в артиллерии и авиации.
"Пользуясь этим, враг постоянно накрывает огнем всю линию фронта, используя бронетехнику для поддержки своих штурмовых групп", - подытожил он.видео дня
На Запорожском направлении оккупанты пытаются использовать тактику авдеевских событий, добавил Денисов.
"Заходят, пытаются зацепиться малыми пехотными группами за какое-то здание, оборудовать огневую точку. Враг пытается продвигаться, хотя не всегда с успехом", - сказал военный.
Бои за Авдеевку и выход ВСУ
Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк как транспортный узел. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск.
Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023 - го оккупанты с новой силой начали атаковать город-шли ожесточенные бои.
Ночью 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о вывод украинских подразделений из Авдеевки.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".
Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию усугубляло и значительное сокращение боеприпасов в ВСУ, чтобы отражать атаки врага.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы.
При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелые потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.
Одним из таких событий Денисов поделился с журналистами.
"Недавно на участке "Легиона Свободы" россияне заняли одно здание, но через несколько минут туда прилетела их Мина, и они все 200-е. То есть их дружественный огонь никто не отменял, - отметил он.
Ситуация на фронте 29 февраля
Институт изучения войны предупреждает, что российские оккупанты, вероятно, возвращают себе стратегическую инициативу.
Как пишет Bloomberg, украинские чиновники обеспокоены тем, что продвижение российских войск может набрать значительные обороты к лету, если Запад не сможет увеличить поставки боеприпасов. По оценкам украинской разведки, Путин не отказался от своей первоначальной цели по захвату крупных городов, включая Киев и Одессу.
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