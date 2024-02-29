На Запорожье 'горячо', россияне воссоздают 'авдеевские события' - боец ВСУ

Российские оккупанты на Запорожье повторяют тактику, отработанную на Авдеевском направлении, сообщил в эфире Эспрессо спикер "Легиона Свободы" Константин Денисов.

Военный констатировал, что за россиянами - преимущество в артиллерии и авиации.

"Пользуясь этим, враг постоянно накрывает огнем всю линию фронта, используя бронетехнику для поддержки своих штурмовых групп", - подытожил он.

На Запорожском направлении оккупанты пытаются использовать тактику авдеевских событий, добавил Денисов.

"Заходят, пытаются зацепиться малыми пехотными группами за какое-то здание, оборудовать огневую точку. Враг пытается продвигаться, хотя не всегда с успехом", - сказал военный.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ

Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк как транспортный узел. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск.

Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023 - го оккупанты с новой силой начали атаковать город-шли ожесточенные бои.

Ночью 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о вывод украинских подразделений из Авдеевки.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию усугубляло и значительное сокращение боеприпасов в ВСУ, чтобы отражать атаки врага.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы.

При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелые потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.