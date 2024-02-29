Путин может объявить о масштабном наступлении после выборов в России - Бадрак

Военный эксперт говорит, что после победы на выборах в России, Путин может принять решение о проведении масштабной наступательной операции в Украине.

https://glavred.info/ukraine/putin-mozhet-obyavit-o-masshtabnom-nastuplenii-posle-vyborov-v-rossii-badrak-10546256.html Ссылка скопирована

Россия может начать новое наступление после выборов Путина / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Минобороны РФ

После того, как в марте Путин в который раз продолжит свою власть после победы на так называемых выборах в России стоит ожидать новых попыток наступления. Об этом во время чата на Главреди рассказал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

Однако, он указывает на малую вероятность того, что Россия полное новое наступление сразу после проведения выборов.

"Несколько дней назад Борель написал в Twitter, что через несколько месяцев после мартовских выборов в России будет новое наступление на Украину. Я думаю, что он написал это для того, чтобы мобилизовать своих западных коллег, чтобы они быстрее вооружили Украину и мобилизовали свою оборонную промышленность. Но такая угроза действительно есть", - указывает он. видео дня

Кроме того, Бадрак добавил, что как только статические бои начнутся на линии соприкосновения, это будет началом большой подготовки путинских войск к новой стратегической наступательной операции. Кроме того, военный эксперт отметил, что сейчас позиции Путина укрепились.

"Худшими его позиции были со второй половины 2022 года по июнь 2023-го. Самые хитрые и самые хриплые позиции, которые можно было использовать нам. Об этом просил и Залужный, и обе партии американского Конгресса, когда просили дать Украине ракеты ATACMS, даже 80 миллионов долларов на это были готовы выделить. Но Байден на это не согласился", - резюмировал он.

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года - директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦГАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года - член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Выборы в России

В России пока не начали операцию "преемник" для Владимира Путина, поскольку это составляет опасность для режима даже по постсоветским меркам. Однако, если Путин все-таки одержит победу на выборах президента РФ в марте 2024 года, то он все равно будет править меньше установленного президентского срока. Об этом в интервью Главреду рассказал российский политтехнолог, галерист Марат Гельман.

По данным ГУР, оккупанты планируют выйти на админграницы Луганской области к псевдовыборам президента России, запланированным на март.

Центризбирком России единогласно отказал в регистрации кандидата в президенты Бориса Надеждина. Он планирует обжаловать это решение в Верховном Суде РФ, об этом сообщают российские СМИ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.