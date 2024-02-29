Ближайший союзник России задумался о членстве в ЕС

В Ереване еще раз "припомнили"россиянам их "гарантии безопасности" в рамках ОДКБ.

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Армения удаляется от России / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян считает, что его страна должна подумать о возможности стать кандидатом на членство в ЕС, пишет "Радио Азатутюн".

"Мы готовы и будем двигаться в том направлении, которое обеспечит нам наибольшую безопасность, и сегодня демократия является нашей крупнейшей системой безопасности", - высказался Симонян.

Он добавил, что речь не идет о "смене политического вектора" Армении, а только об уменьшении и предотвращении опасностей, которые могут угрожать их стране.

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Решение о выходе из путинского ОДКБ, по словам Симонян, политиками не принималось.

На вопрос, не видит ли Симонян определенных рисков со стороны России после такого заявления, председатель парламента ответил: "Я не знаю, какую проблему он (Путин - Главред) должен создать... напасть на нас, наложить санкции? Что ему делать? Нам нужна была защита, говорю ли я о Карабахе или о суверенной территории Республики Армения. Но после более чем дюжины эпизодов стало очевидно, что наш союзник нам не помогает".

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Региональная международная организация. Ее целью является " укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам".

ОДКБ была основана 15 мая 1992 года после подписания Договора о коллективной безопасности в Ташкенте (Узбекистан). Высшим органом является Совет коллективной безопасности (СКБ), который назначает Генерального секретаря организации.

В ОДКБ входят: Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Другие заявления Армении

Премьер-министр Армении на днях в Париже заявил, что членство в ОДКБ фактически заморожено. Он снова раскритиковал возглавляемый Россией военный альянс за невыполнение своих договорных обязательств.

Накануне Пашинян в парламенте не исключил, что Армения также может де-юре заморозить членство в ОДКБ.

Россия и Армения и ситуация в Карабахе

20 сентября Азербайджан после всего суток боев в Карабахе объявил о восстановлении суверенитета - вооруженные формирования, поддерживаемые Арменией, капитулировали перед регулярными войсками Баку.

Это вызвало волну протестов в Армении. Демонстранты блокировали российское посольство, жгли российские паспорта и призывали власти разорвать отношения с Россией.

Но отношения России и Армении обострились гораздо раньше. Пашинян неоднократно позволял себе острые замечания в адрес Путина. Хотя Ереван в целом лоялен режиму Кремля, несмотря на агрессивную войну РФ против Украины.

Иностранные аналитики еще в декабре 2022-го подчеркивали, что Путин из-за продолжения войны против Украины теряет свое геополитическое влияние. Отмечалось, что Путин, чтобы иметь необходимые ресурсы для продолжения войны против Украины, может отказаться от боевых действий и операций в других государствах.

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