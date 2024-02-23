Путина "обули" на Южном Кавказе: союзник России отвесил "пощечину" Кремлю

Армения решила "заморозить" свое участие в пророссийском ОДКБ – в стране-оккупанте России сделали вид, что, дескать, "не понимают, что происходит".

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Пашинян резко раскритиковал Россию и "уводит" Армению из ОДКБ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Армения приняла решение о "заморозке" своего участия в организации ОДКБ, которую контролирует Россия. Решение Еревана продиктовано пропагандой Москвы, призывавшей свергнуть армянские власти. Кремль о таком шаге решили не уведомлять, и теперь у Владимира Путина делают вид, что "не понимают ситуации".

"Мы приостановили наше участие"

В интервью France 24 армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения приостановила свое участие в ОДКБ.

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"Мы приостановили наше участие. Посмотрим, что будет дальше", - сказал премьер Армении.

По его словам, в ОДКБ не выполнили договор о коллективной безопасности в отношении Еревана, особенно в 2021-2022 годах.

Пашинян подверг критике власти РФ

Никол Пашинян также раскритиковал Россию за "открытые призывы к армянскому населению свергнуть власть" и добавил, что российской пропаганды в его адрес меньше не становится.

При этом Пашинян пока не решил, что делать с военной базой РФ в Армении. Он сказал, что вопрос "не стоит в повестке дня".

Пашинян пригрозил России последствиями

Армянский премьер выразил обеспокоенность задержанием на территории Армении россиянина Дмитрия Сертакова. Мужчина уехал, чтобы не попасть на войну. Пашинян назвал это похищением и предупредил Россию о последствиямх.

"Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории", - добавил Никол Пашинян и пригрозил "последствиями, если требования Еревана останутся без ответа".

Реакция Кремля

Кремлевский рупор Дмитрий Песков заявил, что Россия будет выяснять, выходит ли Армения из ОДКБ.

"Каких-либо официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Имеем в виду вступить в контакт с нашими коллегами и прояснить значение этих заявлений", - озадаченно отметил он.

Также представитель Кремля добавил, что "здесь очень важно понять детали", а официальных заявлений в ОДКБ по поводу действий Армении не получали.

"И мы будем надеяться, что наши армянские друзья разъяснят нам все", - подчеркнул Песков.

Отношения Армении и России

Армения ранее считалась одним из союзников России. Страна входит в ОДКБ, где лидером является Москва, а на ее территории находится 102-я российская военная базы Южного военного округа оккупантов. Она базируется в городе Гюмри.

Отношения Еревана и Москвы испортились после того, как Армения в 2020 и 2022 потерпела поражения в войне за Карабах. Ереван и подконтрольные ему сепаратисты НКР потеряли контроль над Карабахом и другими захваченными территориями Азербайджана. Путин фактически поприветствовал капитуляцию Армении и заявил, что Карабах – территория Азербайджана.

В октябре 2023 года Армения впервые приняла участие в консультациях по завершению войны России против Украины. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян представил Ереван на дискуссии Киева, Запада и Глобального Юга, в ходе которой обсуждалась формула Зеленского – окончание войны на условиях Украины.

С 1 февраля 2024 Армения "закрыла" въезд в страну для "ордероносца" Путина. Ереван ратифицировал Римский статут, из-за чего главу Кремля Путина в Армении могут арестовать, поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

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